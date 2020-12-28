Экономика

В России предлагают упростить процесс смены банка

Россияне смогут легко покинуть свой банк и перейти в другой с помощью «универсального платежного адреса», который предложил ввести Центробанк.

Отмечается, что такой способ обеспечит зачисление средств получателю, даже если его банковские реквизиты изменятся. Вместе с тем регулятор проработает условия перехода клиента в другую кредитную организацию, чтобы его платежи перенаправлялись автоматически, пишет РБК.

Такой механизм поспособствует развитию конкуренции и позволит избежать монополизации рынка, снизит стоимость платежных услуг для физических лиц и бизнеса. Технические детали сервиса не прописаны.

Представитель регулятора отметил, что первый вариант документа появился еще в прошлом году, но обсуждение с участниками рынка продолжается до сих пор.