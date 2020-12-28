Экономика

Агентство инвестразвития Псковской области отчиталось о работе за 2020 год

Агентство инвестиционного развития Псковской области (АИР) подвело итоги 2020 года и представило на своем сайте инвестиционный дайджест.

Согласно документу, на сегодняшний день у АИР на сопровождении находится 53 инвестпроекта, из них 16 признаны стратегическими, а 31 уже реализуется. Девять инвестпроектов приняты на сопровождение в 2020 году.

Общий планируемый объем инвестиций по указанным проектам превышает 130 млрд рублей и предполагает создание 10 368 новых рабочих мест.

География инвесторов включает Россию, Латвию, Германию и Грецию.

По структуре сфер деятельности больше всего инвестпроектов запланировано в сфере промышленности – 38%, примерно треть – в сфере туризма, 15% - девелопмент и торговля, 12% - сельское хозяйство и 6% - жилищное строительство.

Среди самых крупных реализованных в 2020 году инвестпроектов в АИР назвали открытие гипермаркета «Леруа Мерлен» (объем инвестиций – 800 млн рублей), греческой сыроварни «Тремпелис» (40 млн рублей) и молочной фермы на 1 800 голов крупного рогатого скота «Красное Знамя» (1,112 млрд рублей).

В ближайшее время планируется открытие лесоперерабатывающих предприятий «СиньАнь» (700 млн рублей) и «ОСКО-Инвест» (2,7 млрд рублей), а также гостиничного комплекса «Исток-Заречье» в Пскове (200 млн рублей).

Также в АИР сообщили, что в 2020-м году его специалисты осуществили 277 консультаций по вопросам инвестиционной деятельности, в том числе для предпринимателей и организаций в целях поддержки бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции. Проведено 31 маркетинговое мероприятие и 7 заседаний оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики. Кроме того, организовано 9 визитов потенциальных инвесторов.

С полным текстом дайджеста можно ознакомиться здесь.