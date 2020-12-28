Экономика

Накопительную часть пенсии заморозили в России

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023. Предполагается, что это позволит уменьшить размер трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 669,3 млрд рублей, пишет Лента.ру.

Ранее закон о заморозке накопительной части пенсии приняли Госдума и Совет Федерации, 8 декабря его подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, отчисления россиян в накопительную часть пенсии (6% от зарплаты) заморозили в 2014 году - в начале кризиса, связанного с конфликтом вокруг Украины и западными санкциями. Эти деньги направляют в страховую часть, то есть тратят на выплаты нынешним пенсионерам, пишет издание.