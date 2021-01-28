Экономика

Полтысячи псковичей попросили признать себя банкротами в прошлом году

В 2020 году в Арбитражный суд Псковской области поступило в два раза меньше заявлений о признании банкротами юридических лиц, чем в 2019-м. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в суде, в прошлом году таких заявлений было 104, что на 51,2 % меньше, чем годом ранее, когда их поступило 213.

Также в суд в 2020 году поступило 12 заявлений о признании несостоятельными индивидуальных предпринимателей, что на 71,4 % больше, чем в 2019 году (7 заявлений).

Кроме того, поступило 500 заявлений о признании банкротами граждан, что на 75,4% больше, чем в 2019 году (285 заявлений).

Добавим, что в 2020 году Арбитражный суд Псковской области рассмотрел 73 заявления о применении обеспечительных мер, удовлетворены требования по 26 заявлениям.

По вопросам о взыскании судебных расходов вынесено 156 определений.