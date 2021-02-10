Экономика

Реализацию 11 инвестпроектов приостановили в Псковской области из-за коронавируса

Реализация 11 инвестиционных проектов в Псковской области была приостановлена в 2020 году из-за коронавируса. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 11 февраля сообщил генеральный директор Агентства инвестиционного развития региона Вячеслав Федюнин.

По его словам, из 53 проектов, которые сопровождают в агентстве, 11 пришлось приостановить. В ряде случаев это связано с ограничениями по привлечению рабочей силы из-за рубежа, невозможностью организовать запуск и настройку оборудования. Кроме того, отметил Вячеслав Федюнин, где-то произошел спад спроса, где-то инвесторы ожидали поддержки от государства.

Руководитель обратил внимание, что агентство занимается работой не только как институт сопровождения, консультирования, но и участвует в организации продвижения региона, формировании инвестиционного имиджа. И с этой целью было проведено около 30 мероприятий.

Важной задачей Вячеслав Федюнин назвал содействие в решении вопросов местного бизнеса. По его словам, инвестор «как птица - вьет гнездо там, где свили гнезда другие птицы».