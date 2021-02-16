Экономика

В Псковской области снизилась стоимость проезда в поездах дальнего следования

Стоимость проезда в Псковской области в поездах дальнего следования снизилась на фоне эпидемической ситуации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделении Центрального банка России.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в регионе в январе возросла до 5,3% после 4,9% месяцем ранее. Основное влияние на инфляцию оказали временные факторы федерального характера, в том числе рост мировых цен на продовольствие, отложенные эффекты от ослабления рубля в прошлом году, а также превышение спроса над предложением отдельных непродовольственных товаров из-за увеличения логистических издержек.

«В Псковской области на сдерживание темпов инфляции повлияло уменьшение прироста цен на услуги. В январе этот показатель снизился до 2,5% после 2,8% в декабре прошлого года», - сообщил управляющий Отделением Псков Банка России Сергей Савин.

Он отметил, что на динамику цен в регионе в сфере услуг оказывают влияние временные факторы, связанные с эпидемической ситуацией. «В период пандемии жители Псковской области стали меньше путешествовать. Уменьшение спроса повлияло на стоимость билетов в поездах дальнего следования, например, в январе цены на проезд в купейных вагонах, по сравнению с январем 2019 года, снизились на 8,2%», - рассказал Сергей Савин.

Годовая инфляция в России в январе составила 5,2%, в Северо-Западном федеральном округе - 4,8%.

Подробный информационно-аналитический комментарий об инфляции в Псковской области в январе опубликован на региональном разделе официального сайта Банка России.