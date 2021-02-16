Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Отчет депутата
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
«Деревня Соловьи» - наше качество
 
 
 
ещё Экономика 16.02.2021 10:372 С московским паром! 17.02.2021 18:530 В Псковской области снизилась стоимость проезда в поездах дальнего следования 17.02.2021 18:200 Во все времена завод «ЗЭТО» был социально ориентированным - Денис Мунштуков 17.02.2021 17:500 Руководитель «Псковпласта» о сотрудничестве с «Титан-Полимером» и преференциях особой экономической зоны 17.02.2021 16:320 Псковским организациям рекомендуют оплатить земельный и транспортный налоги до 1 марта 17.02.2021 16:030 Руководитель «Псковпласта»: Наше производство принесет меньше вреда, чем дровяная котельная
 
 
 
Самое популярное 14.02.2021 17:500 Пропавшая монахиня из Печор найдена погибшей 13.02.2021 00:550 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 10.02.2021 10:4313 Юрий Киргинцев покидает пост руководителя «Псковпассажиравтотранса» 12.02.2021 12:460 Мужчина умер на привокзальной площади в Пскове 15.02.2021 11:3111 Владимир Ревазов возглавил «Псковпассажиравтотранс»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

В Псковской области снизилась стоимость проезда в поездах дальнего следования

17.02.2021 18:53|ПсковКомментариев: 0

Стоимость проезда в Псковской области в поездах дальнего следования снизилась на фоне эпидемической ситуации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделении Центрального банка России. 

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в регионе в январе возросла до 5,3% после 4,9% месяцем ранее. Основное влияние на инфляцию оказали временные факторы федерального характера, в том числе рост мировых цен на продовольствие, отложенные эффекты от ослабления рубля в прошлом году, а также превышение спроса над предложением отдельных непродовольственных товаров из-за увеличения логистических издержек.

«В Псковской области на сдерживание темпов инфляции повлияло уменьшение прироста цен на услуги.  В январе этот показатель снизился до 2,5% после 2,8% в декабре прошлого года», - сообщил управляющий Отделением Псков Банка России Сергей Савин. 

Он отметил, что на динамику цен в регионе в сфере услуг оказывают влияние временные факторы, связанные с эпидемической ситуацией. «В период пандемии жители Псковской области стали меньше путешествовать. Уменьшение спроса повлияло на стоимость билетов в поездах дальнего следования, например, в январе цены на проезд в купейных вагонах, по сравнению с январем 2019 года, снизились на 8,2%», - рассказал Сергей Савин.

Годовая инфляция в России в январе составила 5,2%, в Северо-Западном федеральном округе - 4,8%. 

Подробный информационно-аналитический комментарий об инфляции в Псковской области в январе опубликован на региональном разделе официального сайта Банка России.

Теги: #Центробанк #инфляция
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Своевременно ли решение об увеличении часов работы общепита до полуночи?
В опросе приняло участие 149 человек
17.02.2021, 20:160 В Псковстате ответили на самые популярные вопросы о всероссийской переписи 17.02.2021, 20:040 Директор «Экопрома» обсудил с жителями Невеля актуальные вопросы по вывозу ТКО 17.02.2021, 19:520 Псковавтодор обновит свыше 9 км трассы Остров - Новоржев 17.02.2021, 19:450 Реставрационные работы на могиле Пушкина в Святогорском монастыре завершатся до 6 июня
17.02.2021, 19:380 В центре Пскова сотрудники горводоканала оперативно устранили прорыв трубы 17.02.2021, 19:260 Храм князя Александра Невского в Пскове закроется на реставрацию 17.02.2021, 19:140 Фотовыставка Полистовского заповедника в лучшем лицее Великих Лук 17.02.2021, 19:020 В Опочке поздравили с 95-летием почетного гражданина Виктора Парамонова
17.02.2021, 18:530 В Псковской области снизилась стоимость проезда в поездах дальнего следования 17.02.2021, 18:420 Лучших изобретателей выберут в Псковской области 17.02.2021, 18:312 Во всероссийской акции «Защитим память героев» примут участие псковичи 17.02.2021, 18:200 Во все времена завод «ЗЭТО» был социально ориентированным - Денис Мунштуков
17.02.2021, 18:190 Два автомобиля столкнулись у здания администрации Псковской области 17.02.2021, 18:120 Человек пострадал в ДТП на Аллейной в Пскове 17.02.2021, 18:110 Псковичам рассказали, как заказать пропуск в приграничную зону 17.02.2021, 18:030 Росгвардия призывает псковичей перерегистрировать оружие вовремя
17.02.2021, 17:540 Житель Острова лишился 180 тысяч рублей после телефонного разговора 17.02.2021, 17:500 Руководитель «Псковпласта» о сотрудничестве с «Титан-Полимером» и преференциях особой экономической зоны 17.02.2021, 17:430 Псковская библиотека реализует онлайн-проект с Белоруссией 17.02.2021, 17:392 Из-за COVID-19 закрыты 11 классов в девяти псковских школах
17.02.2021, 17:320 Коллектив Псковского облсовпрофа сдал тесты на антитела 17.02.2021, 17:290 Подарки на 36 000 рублей получили воспитанники псковских интернатов 17.02.2021, 17:220 В Пскове открылась выставка картин художников с ограниченными возможностями 17.02.2021, 17:170 Новые евроконтейнеры поступили в две деревни Новосокольнического района
17.02.2021, 17:070 Скорая помощь, ГИБДД и пожарный поезд прибыли на место учения в Пскове 17.02.2021, 17:050 В Сочи проходит 15-я Международная встреча по Сирии в «астанинском формате» 17.02.2021, 16:490 Грузовик перегородил две полосы движения возле ЦУМа в Пскове 17.02.2021, 16:463 «Чем вызван приступ умиления»: археологи предложили псковичам фотозагадку
17.02.2021, 16:410 Почти 30-градусный мороз придет ночью в Псковскую область 17.02.2021, 16:320 Псковским организациям рекомендуют оплатить земельный и транспортный налоги до 1 марта 17.02.2021, 16:210 Изменения избирательного законодательства обсудят на семинаре в Пскове 17.02.2021, 16:150 60 тысяч рублей и цепочку с крестиком украл пскович у своей знакомой
17.02.2021, 16:080 В Пскове росгвардеец помог потушить загоревшуюся машину 17.02.2021, 16:030 Руководитель «Псковпласта»: Наше производство принесет меньше вреда, чем дровяная котельная 17.02.2021, 15:570 Спикер Совфеда дала прогноз о сроках снятия ограничений по коронавирусу 17.02.2021, 15:500 Из-за ДТП на Алмазной в Пскове затруднено движение
17.02.2021, 15:450 Закон о капремонте в Псковской области ждут очередные изменения 17.02.2021, 15:330 Исправительную колонию в Крюках ждет проверка после жалобы осужденного 17.02.2021, 15:270 Сергей Густов рассказал о плюсах единого оператора газификации 17.02.2021, 15:160 Антирелигиозный музей в Троицком соборе: псковичам показали архивные материалы
17.02.2021, 14:590 Руководитель «Псковпласта»: «Титан-Полимер» готов с нами сотрудничать 17.02.2021, 14:510 Полтора литра пива перед поездкой обернулись для опочецкого водителя судом 17.02.2021, 14:434 Экстрасенс Татьяна Ларина приедет в Псков 17.02.2021, 14:350 На центральном рынке Пскова продолжит работать лаборатория по ветконтролю
17.02.2021, 14:310 Представлена интерактивная карта газификации России 17.02.2021, 14:270 В Пскове введут временные ограничения парковки в связи с уборкой снега 17.02.2021, 14:220 «Собственной персоной» с руководителем ООО «Псковпласт» Стасом Осовским 17.02.2021, 14:180 Совет Федерации поддержал увеличение штрафов за неповиновение силовикам
17.02.2021, 14:152 В Пскове раскрыта серия разбойных нападений 17.02.2021, 14:090 На чемпионаты по рыбной ловле приглашает база отдыха «Алоль» 17.02.2021, 14:021 Псковская полиция выявляет подростковые группы антиобщественной направленности 17.02.2021, 13:580 Компания «Назия» оштрафована из-за сальмонеллы в курице
17.02.2021, 13:500 Псковичам дарят мужские подарки при покупке новой «Лады» 17.02.2021, 13:430 Более 60 обращений поступило за год в адрес депутата Дениса Иванова 17.02.2021, 13:350 «Псковпассажиравтотранс» погасил долги перед подрядчиками за ремонт 17.02.2021, 13:320 Парламентский час областного Собрания посвятят обращению с коммунальными отходами
17.02.2021, 13:290 «Газпром межрегионгаз» приступает к новой пятилетке по газификации страны 17.02.2021, 13:203 Приложению «Сбербанку Онлайн» исполнилось 10 лет 17.02.2021, 13:1621 Путин оценил идею введения продовольственных сертификатов 17.02.2021, 13:090 Работу нового линейного ускорителя налаживают в псковском онкодиспансере
17.02.2021, 13:050 Жительницу Куньи оштрафовали за торговлю самогоном 17.02.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» со Стасом Осовским 17.02.2021, 12:540 Специальную акцию для мужчин запускает Центр доктора Бубновского в Пскове 17.02.2021, 12:450 Дедовичский врач через суд добилась «ковидных» выплат
17.02.2021, 12:364 Сергей Густов: Сетями Газпрома можно обернуть Землю 19 раз 17.02.2021, 12:300 Псковичи могут не обращаться в Пенсионный фонд для оформления СНИЛС новорожденным 17.02.2021, 12:240 Жители Петербурга и Псковской области задержаны по делу об обналичивании маткапитала 17.02.2021, 12:190 До 31 июля в Пскове отремонтируют улицу Трохина
17.02.2021, 12:132 Дновец ударил полицейского по шее и угодил за решетку 17.02.2021, 12:101 Регистрация на посещение «Поезда Победы» в Великих Луках откроется 18 февраля 17.02.2021, 12:060 «Уроки мужества» провели для псковских студентов полицейские и общественники 17.02.2021, 12:000 СНГБ предлагает добавить в гардероб весенних красок с Lamoda
17.02.2021, 11:540 На премьеру спектакля «Дни Победы» в Пскове приедет сценарист, работавшая с Говорухиным 17.02.2021, 11:510 Суд признал бывшего полпреда президента виновным в растрате 17.02.2021, 11:4815 Путин призвал депутатов перед выборами «не просто ругаться», а вести диалог 17.02.2021, 11:411 8,5 млрд рублей инвестирует Газпром в газификацию Псковской области до 2025 года
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.