Более 50 организаций подали заявки по льготной кредитной программе от Сбербанка

Более 50 заявок от клиентов по новой льготной государственной программе кредитования под 3% для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей поступили в Сбербанк в первые дни после объявления о запуске программы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
По условиям программы ФОТ 3.0 процентная ставка по кредиту составляет 3%. В период действия кредитного договора заемщик должен сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заемщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей.
«По нашей оценке программой ФОТ 3.0 смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, в которых работает 1,5 млн сотрудников. Заемщиками по новой программе могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в невосстановившихся отраслях российской экономики, к которым относится в том числе деятельность в сфере общественного питания, культуры, спорта и развлечений, организации мероприятий, а также туристический бизнес», - пояснил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.