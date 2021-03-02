Экономика

Более 50 организаций подали заявки по льготной кредитной программе от Сбербанка

Более 50 заявок от клиентов по новой льготной государственной программе кредитования под 3% для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей поступили в Сбербанк в первые дни после объявления о запуске программы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«С самых первых дней пандемии Сбер подключился к разработке антикризисных мер поддержки бизнеса, а затем, как только такие меры в рекордно короткие сроки были выработаны, стал главным их проводником в стране. Поэтому неудивительно, что к нам уже обращаются клиенты, которые узнали о новой программе кредитования, - рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. - За несколько дней мы получили более 50 заявок на сумму около 100 млн рублей. Заключение кредитных договоров по программе начнется 9 марта в соответствии с постановлением правительства. В целом мы рассчитываем предоставить по этой программе финансирование в размере более 100 млрд рублей».

По условиям программы ФОТ 3.0 процентная ставка по кредиту составляет 3%. В период действия кредитного договора заемщик должен сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заемщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей.

«По нашей оценке программой ФОТ 3.0 смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, в которых работает 1,5 млн сотрудников. Заемщиками по новой программе могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в невосстановившихся отраслях российской экономики, к которым относится в том числе деятельность в сфере общественного питания, культуры, спорта и развлечений, организации мероприятий, а также туристический бизнес», - пояснил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.