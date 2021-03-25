Экономика

Проект по сбору монет у россиян анонсировал Центробанк

Пилотный проект по ускорению сбора монет планирует организовать Центробанк в 2022 году в одном из регионов России. При положительных результатах его будут расширять на всю страну, сообщает РБК.

В условиях пандемии коронавируса значительно обострилась проблема возврата монет в платежный оборот, говорится в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы», опубликованных на сайте Центробанка.

«Если в 2019 году из обращения в кассы Банка России вернулось 63% от общего количества выданных монет, то в 2020 году возвратность монет в оборот снизилась до 46%. Учитывая сохранение спроса на монету, Банк России регулярно заказывает изготовление и выпускает в обращение необходимые ее объемы. Так, в 2020 году в обращение выпущено более 1,3 млрд монет, то есть по девять монет на каждого жителя нашей страны», — говорится в документе.

Поэтому регулятор решил стимулировать оборот монет. «В 2022 году Банком России планируется проведение пилотного проекта по сбору монет через специализированные устройства. В случае положительного результата пилотирования использование таких аппаратов будет расширяться», — отметили в Центробанке.

В документе уточняется, что оборудование для приема монет уже присутствует на рынке, однако его широкому распространению препятствует низкая рентабельность при высоких комиссиях для населения из за низкой номинальной стоимости монеты.

«Пилот ориентирован на население и предусматривает установку оборудования в регионе, характеризующемся низким возвратом монет из обращения. Предполагается, что пилот будет проводиться с привлечением технологического партнера. Места установки и количество оборудования будут определены по результатам формирования детальных требований к проведению пилота», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

По прогнозу Банка России, в течение пяти лет, несмотря на массовый переход к расчетам по картам, объем наличности в обращении может вырасти на 19,4%. При этом регулятор не уверен, что деньги, снятые населением в пандемию, полностью вернутся в банки.

К началу 2026 года, подсчитали в Центробанке, объем наличных денег в обращении в России может составить 13,6–16 трлн рублей. Как объяснил зампред ЦБ Михаил Алексеев, существует так называемый парадокс наличных денег: объем банкнот и монет на руках у населения и бизнеса увеличивается одновременно с ростом числа безналичных операций.

В 2020 году на фоне кризиса и пандемии отток денег в наличность достиг рекорда за десять лет, писал РБК. По данным ЦБ, темпы роста оказались в 5,6 раза выше по сравнению со средними показателями прошлых лет.

«В базовом сценарии мы рассчитываем, что в ближайшие годы часть избыточной наличной массы, выпущенной в оборот в 2020 году, должна вернуться обратно в кассы Центрального банка. Однако после этого рост наличных снова возобновится и при любых сценариях через пять лет их в обращении будет больше, чем сейчас», — отметил Алексеев.