Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Где заказать дом мечты?
Знак качества фабрики обуви Nordman
Хозяйки Железной дороги
ПСБ подписал соглашение с губернатором
новые услуги для предпринимателей
ЖКХ : вопросы и ответы
Международная акция 29 апреля
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Экономика 25.03.2021 08:396 В Псковской области снизились зарплатные предложения 25.03.2021 10:480 Проект по сбору монет у россиян анонсировал Центробанк 25.03.2021 10:170 Андрей Турчак предложил снять допнагрузку с бизнеса в сфере услуг 25.03.2021 08:396 В Псковской области снизились зарплатные предложения 24.03.2021 20:370 Банк «Открытие» повышает лимиты на снятие наличных 24.03.2021 16:440 Самые небольшие кредиты в СЗФО берут жители Псковской области
 
 
 
Самое популярное 18.03.2021 11:133 Псков останется без воды 17 июля 21.03.2021 09:591 Обмелевшее Псковское озеро напоминает Марс. ФОТО 24.03.2021 07:010 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 21.03.2021 19:392 Причиной массового приезда полиции, МЧС и скорых в Пскове стала петарда 24.03.2021 12:457 Заслуженный артист России Александр Либ попал в ДТП по пути к губернатору
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Проект по сбору монет у россиян анонсировал Центробанк

25.03.2021 10:48|ПсковКомментариев: 0

Пилотный проект по ускорению сбора монет планирует организовать Центробанк в 2022 году в одном из регионов России. При положительных результатах его будут расширять на всю страну, сообщает РБК.

В условиях пандемии коронавируса значительно обострилась проблема возврата монет в платежный оборот, говорится в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы», опубликованных на сайте Центробанка.

«Если в 2019 году из обращения в кассы Банка России вернулось 63% от общего количества выданных монет, то в 2020 году возвратность монет в оборот снизилась до 46%. Учитывая сохранение спроса на монету, Банк России регулярно заказывает изготовление и выпускает в обращение необходимые ее объемы. Так, в 2020 году в обращение выпущено более 1,3 млрд монет, то есть по девять монет на каждого жителя нашей страны», — говорится в документе.

Поэтому регулятор решил стимулировать оборот монет. «В 2022 году Банком России планируется проведение пилотного проекта по сбору монет через специализированные устройства. В случае положительного результата пилотирования использование таких аппаратов будет расширяться», — отметили в Центробанке.

В документе уточняется, что оборудование для приема монет уже присутствует на рынке, однако его широкому распространению препятствует низкая рентабельность при высоких комиссиях для населения из за низкой номинальной стоимости монеты.

«Пилот ориентирован на население и предусматривает установку оборудования в регионе, характеризующемся низким возвратом монет из обращения. Предполагается, что пилот будет проводиться с привлечением технологического партнера. Места установки и количество оборудования будут определены по результатам формирования детальных требований к проведению пилота», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

По прогнозу Банка России, в течение пяти лет, несмотря на массовый переход к расчетам по картам, объем наличности в обращении может вырасти на 19,4%. При этом регулятор не уверен, что деньги, снятые населением в пандемию, полностью вернутся в банки.

К началу 2026 года, подсчитали в Центробанке, объем наличных денег в обращении в России может составить 13,6–16 трлн рублей. Как объяснил зампред ЦБ Михаил Алексеев, существует так называемый парадокс наличных денег: объем банкнот и монет на руках у населения и бизнеса увеличивается одновременно с ростом числа безналичных операций.

В 2020 году на фоне кризиса и пандемии отток денег в наличность достиг рекорда за десять лет, писал РБК. По данным ЦБ, темпы роста оказались в 5,6 раза выше по сравнению со средними показателями прошлых лет.

«В базовом сценарии мы рассчитываем, что в ближайшие годы часть избыточной наличной массы, выпущенной в оборот в 2020 году, должна вернуться обратно в кассы Центрального банка. Однако после этого рост наличных снова возобновится и при любых сценариях через пять лет их в обращении будет больше, чем сейчас», — отметил Алексеев.

Теги: #Центробанк #проект #монеты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Задержан очередной губернатор-взяточник. Верите ли вы, что в России можно победить коррупцию?
В опросе приняло участие 288 человек
25.03.2021, 12:240 Рост тяжких преступлений наблюдается в Псковской области 25.03.2021, 12:210 Промышленное производство третьей вакцины от коронавируса начали в России 25.03.2021, 12:150 Алексей Севастьянов: Строили-строили, и теперь у нас «уникальная вода» 25.03.2021, 12:140 Россия прошла самый сложный период пандемии – Михаил Мишустин
25.03.2021, 12:080 Александр Котов призвал депутатов не углубляться в технические тонкости, в которых не разбираются 25.03.2021, 12:050 «Сообразим на троих»: Борьба с коррупцией - миф или реальность? 25.03.2021, 12:030 Часть водонапорных башен снесут в Псковской области 25.03.2021, 12:000 В СберБанке назвали средний размер первоначального взноса по ипотеке
25.03.2021, 11:562 Сергей Грахов о качестве воды в Пскове: Медицинский факт — она полностью пригодна для питья 25.03.2021, 11:540 Псковичка отдала мошенникам более 300 тысяч рублей 25.03.2021, 11:470 Почти 120 млн рублей направили на реконструкцию станции очистки воды от сероводорода в Великих Луках 25.03.2021, 11:461 Александр Козловский: Праймериз - это возможность узнать о проблемах избирателей
25.03.2021, 11:400 Названы самые проблемные районы Псковской области по износу систем водоснабжения 25.03.2021, 11:260 От коронавируса в Псковской области скончались еще три человека 25.03.2021, 11:240 Строительство водозабора в микрорайоне «Псковкирпич» начнут в 2021 году 25.03.2021, 11:201 Выпускные вечера в этом году могут пройти в очном формате
25.03.2021, 11:160 Износ объектов водоснабжения в Псковской области составляет 80% 25.03.2021, 11:120 Александр Козловский примет участие в праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму 25.03.2021, 11:010 Псковские курсанты всерьез займутся регби-7 25.03.2021, 10:560 Житель Дедовичского района украл молочный ликер и попал в колонию
25.03.2021, 10:480 Проект по сбору монет у россиян анонсировал Центробанк 25.03.2021, 10:420 Нетрезвого водителя остановили ночью в Островском районе 25.03.2021, 10:351 ФСБ сообщила о задержании участника нападения на псковских десантников в 2000 году 25.03.2021, 10:280 «Гайд-парк»: С чего начинается в «Родине»
25.03.2021, 10:170 Андрей Турчак предложил снять допнагрузку с бизнеса в сфере услуг 25.03.2021, 10:110 Псковский облсовпроф решил провести митинг 1 мая 25.03.2021, 10:000 Опасна ли зимняя резина летом 25.03.2021, 09:540 Псковский губернатор: Творческие сферы становятся все более привлекательными для молодежи
25.03.2021, 09:470 ГИБДД напоминает псковичам об изменении порядка приема граждан 25.03.2021, 09:272 Александр Котов поздравил работников культуры с профессиональным праздником 25.03.2021, 09:251 Около 1 млн рублей направят на обустройство пунктов полиции в Псковской области 25.03.2021, 09:186 Псковским застройщикам рекомендуют использовать стальные трубы для системы горячего водоснабжения
25.03.2021, 09:144 Митрополит Тихон прокомментировал итоги антиалкогольной кампании в России за 10 лет 25.03.2021, 09:120 Островская больница погасила долг после вмешательства прокуратуры 25.03.2021, 09:060 Три пожара произошло в Пскове за ночь 25.03.2021, 09:002 МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
25.03.2021, 08:560 Балкон многоквартирного жилого дома горел в Великих Луках 25.03.2021, 08:511 Банк России предложил ввести наказание для телефонных мошенников 25.03.2021, 08:396 В Псковской области снизились зарплатные предложения 25.03.2021, 08:270 Николай Козловский поздравил работников культуры с профессиональным праздником
25.03.2021, 08:150 Роспотребнадзор оценил безопасность «ЭпиВакКороны» 25.03.2021, 08:001 Найденный в России деревянный идол оказался древнее Стоунхенджа 25.03.2021, 07:531 Анастасия Повторейко о появлении COVID-19: Какой же ужас испытали мы все 25.03.2021, 07:381 Россиянам рассказали о подорожании отдыха в Турции
25.03.2021, 07:260 Около 16 тысяч нарушений мер по COVID-19 выявили в Псковской области 25.03.2021, 07:160 Пропавшего в декабре мужчину с усами ищут в Псковской области 25.03.2021, 07:002 Роскомнадзор предлагает запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях 24.03.2021, 23:503 Путин рекомендовал органам власти регионов принять участие в праздновании 300-летия прокуратуры
24.03.2021, 23:390 Губернатор поручил руководству Пскова составить план-график приведения в порядок рекламных объектов 24.03.2021, 23:232 17,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса 24.03.2021, 23:100 Красотам Себежского края посвятили фотовыставку в Пскове 24.03.2021, 22:431 «СитиИнвестГрупп» следит за состоянием дорожных знаков в Пскове
24.03.2021, 22:360 Всероссийский форум учителей естественных наук в Псковской области объединил 200 участников 24.03.2021, 22:280 Государственный архив Псковской области рассказал, как встречали весну в прошлые годы 24.03.2021, 22:160 В Острове приступили к обустройству набережной реки Великой 24.03.2021, 22:080 На каникулах псковские школьники повторяют требования дорожной безопасности
24.03.2021, 21:480 В деревне Неелово-2 отключат электроснабжение 24.03.2021, 21:370 Псковские юристы проведут бесплатные консультации 24.03.2021, 21:260 «Экопром» поддержит «Чистые игры» бесплатными контейнерами и личным участием 24.03.2021, 21:154 Министр обороны отменил приказы о рассекречивании архивов времен войны
24.03.2021, 21:070 В красногородских библиотеках планируют развить современные формы обслуживания читателей 24.03.2021, 20:593 Адвокат сообщил об ухудшении здоровья Навального в колонии 24.03.2021, 20:491 Белорусские и российские десантники отразили нападение диверсантов 24.03.2021, 20:370 Банк «Открытие» повышает лимиты на снятие наличных
24.03.2021, 20:200 200 волонтеров из Псковской области поддержат голосование за проекты благоустройства 24.03.2021, 20:060 Сотрудники ОСН «Зубр» организовали экскурсию для детей в музей 6-ой роты 24.03.2021, 19:520 Псковичи завоевали медали на первенстве СЗФО по греко-римской борьбе 24.03.2021, 19:450 Субсидии на реализацию социальных проектов будут выданы в Псковской области
24.03.2021, 19:332 Юрий Сорокин высказался против массовой политизации молодежи 24.03.2021, 19:243 Подростки из многодетных семей познакомились с работой следователя 24.03.2021, 19:190 15 тысяч наименований насчитывает ассортимент товаров в гипермаркете DOMMO в Пскове 24.03.2021, 19:120 Сотрудники Полистовского заповедника награждены грамотами Министерства экологии
24.03.2021, 18:560 Псковские росгвардейцы поздравили 82-летнего ветерана войск правопорядка 24.03.2021, 18:480 Две автомашины столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 24.03.2021, 18:450 В великолукских школах проводят лицензирование медицинских кабинетов 24.03.2021, 18:220 Пенсионный фонд: надбавок за непрерывный стаж не будет
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.