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Экономика

Росстат отчитался о снижении уровня бедности населения

07.08.2021 13:30|ПсковКомментариев: 1

По итогам второго квартала в России, согласно данным Росстата, у 17,7 млн человек доходы были ниже величины прожиточного минимума. Таким образом, доля людей, живущих за чертой бедности, составила 12,1%. В первом квартале этот показатель был равен 14,3% — ниже прожиточного минимума доходы были у 21,1 млн человек. Об этом сообщает РБК.

Снижение уровня бедности Росстат объясняет введением «более жестких критериев назначения материальных выплат». Это позволило снизить дифференциацию распределения доходов и, как следствие, уровень бедности, указывает статистическое ведомство.

Минтруд в официальном комментарии объясняет снижение уровня бедности «стабилизацией ситуации на рынке труда» и «постепенным восстановлением деловой активности»: уровень безработицы снизился с 5,8% в январе до 4,8% в июне. Еще одна причина, на которую указывает Минтруд, — поддержка малообеспеченных семей с детьми: «если прежде семьи получали пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, то с 1 апреля пособия стали назначать в размере 50, 75 и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка».

С начала 2021 года Росстат рассчитывает прожиточный минимум по-новому: если раньше он формировался ежеквартально на основе стоимостной оценки потребительской корзины, то теперь его величина устанавливается на календарный год и определяется в размере 44,2% от значения медианы среднедушевого дохода за год, предшествующий прошлому отчетному периоду. Эти изменения не позволяют корректно сравнивать численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2021 году с предыдущими периодами.

Ранее Кремль опубликовал поручения Владимира Путина правительству, в которых, в частности, президент поставил задачу организовать регулярный мониторинг средств у граждан с низкими доходами. Правительство должно отчитаться о выполнении поручения до 1 ноября. После этого доклад должен представляться каждые полгода. В июле Путин упоминал бедность в числе главных проблем страны. «Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач. Проблем, которые чувствительны для людей, это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий», — говорил он. 

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что уровень бедности в России можно снизить в два раза, потратив на это «несколько сот миллиардов рублей» в год. По его словам, государство в борьбе с бедностью «пошло по интересному пути», в том числе предложив дифференцированные детские пособия (50/75/100% регионального прожиточного минимума в зависимости от дохода семьи). «Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам», — считает Кудрин.

Теги: #росстат #бедность #доходы
Источник: Псковская Лента Новостей
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