Экономика

«Единая Россия» просит Минфин выделить регионам порядка 100 миллиардов рублей

Порядка 100 миллиардов рублей просит «Единая Россия» у Минфина на реализацию социально значимых проектов в регионах. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мы с Минфином бьемся за каждую копейку, которую можно было бы реализовать. Партия требует, чтобы на социально значимые проекты выделили порядка 100 миллиардов рублей. Среди таких проектов есть как партийные, так и непартийные», - рассказал Александр Козловский.

Парламентарий добавил, что он рад повышению информированности населения в вопросе реализации таких проектов. «Например, люди стали больше знать об установке вышек связь, и это хорошо. Одно дело - жить без связи в неведении, другое - знать, когда конкретно у тебя появится связь. Задача депутатов - информировать о деталях реализации проектов население и исполнительную власть региона», - подчеркнул Александр Козловский.

Кроме того, по его словам, планируется продолжать дорожный ремонт, строительство и ремонт школ, создавать новые детские площадки в городах и селах России.

«Поправки в бюджет вносятся, и мы за них боремся. Не надо думать, что это легко дается. В эту работу включены и сенаторы, среди которых - Андрей Турчак, и главы регионов. Нужно отстаивать свое мнение. Этим и должны заниматься депутаты. В какой бы фракции мы ни были, мы должны нести ответственность за такие решения, потому что работаем во власти», - заключил Александр Козловский.