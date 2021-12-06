Экономика

Андрей Козлов о региональном бюджете на 2022 год

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостем студии стал председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о региональном бюджете на 2022 год.

- Как вы оцениваете проект бюджета области на 2022 год в его нынешнем виде? Почему поддержали бюджет? Он идеален? И как вы относитесь к позиции не поддерживать бюджет, которую практикуют некоторые коллеги из оппозиционных фракций?

- Наверное, идеального ничего не бывает. Всегда на что-то не хватает денежных средств. Как экономист, могу сказать, что бюджет сбалансированный. И бюджет — это «живой организм». Теперь, после принятия законопроекта о бюджете в первом чтении, начнет работу согласительная комиссия, которая будет устанавливать все нормативы и правила, программное финансирование. Напомню, что у нас действует 21 программа.

Принимая законопроект в первом чтении, наша фракция понимала, что на сегодняшний момент бюджет неполный. Об этом открыто говорилось и заявлялось. Еще будут подходить федеральные денежные средства. На следующей сессии, скорее всего, вернемся к первому чтению, уточним доходы. Есть большая вероятность, что бюджет увеличится.

- Как это было в прошлом году?

- Да. Прогнозируется увеличение субвенций. Называют разные цифры: в течение года возможно поступление от 10 до 15 млрд рублей. По нашим прогнозам, бюджет составит 50 млрд рублей.

- Прогноз достаточно реалистичный с учетом того, что бюджет текущего года уже опирается на эту цифру.

- Да. Субвенции всегда приходили. Это говорит о том, что на федеральном уровне нашей исполнительной власти доверяют и помогают, особенно по проблемным вопросам.

Оппозиция критикует госдолг, но подчеркну, что он соответствует параметрам Бюджетного кодекса РФ.

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- Важный момент — состояние собственных доходов. Насколько могу судить, в кризисное время, вызванное коронавирусом, налоговые поступления идут достаточно стабильно. Так ли это?

- Конечно, коронавирус наложил свой отпечаток. Но прогноз достаточно неплохой. Доходная часть прогнозируется в сумме 25 млрд рублей, несмотря на то, что многие отрасли «просели». Это говорит о том, что заложенные ранее программы сработали на перспективу. Если бы не было коронавируса, доходная часть могла быть еще больше.

- Какие меры поддержки предусмотрены для хозяйственников, экономического блока в бюджете на 2022 год? Цены на ГСМ, строительные материалы, металл и многое другое пошли вверх. Причем этот процесс еще не остановился. Многие будут испытывать проблемы. Есть ли механизмы компенсации?

- Скажу об аграрной отрасли. На сегодняшний момент бюджет АПК приблизительно равняется тому году — порядка 1 млрд рублей. Финансирование прямых программ на уровне прошлых лет. И хорошо то, что на сегодняшний момент у нас есть ряд стратегических инвестиционных проектов в сельском хозяйстве — это молочное животноводство, которые в приоритете, есть льготные кредиты. И на сегодняшний день действует программа социально-экономического развития, по которой дополнительно получим порядка 140 млн рублей.

- Это крупные игроки, а что касается грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, малых предпринимателей, работающих на селе?

- Она остается. И эта программа немного увеличилась — на 5-7 млн рублей. Эту программу надо поддерживать, поскольку у нас много фермеров.