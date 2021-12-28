Экономика

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о заражении «омикроном»

Глава центра Гамалеи Гинцбург сообщил, что был заражен омикрон-штаммом коронавируса.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что был инфицирован омикрон-штаммом коронавируса, однако не заболел COVID-19. Он связывает это с тем, что был привит «Спутником-V», передает РИА Новости.

«Те, кто привит "Спутником", скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом «омикрон», и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на "омикроне". Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к "омикрону" после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован», — рассказал он.

По словам Александра Гинцбурга, тест, который он сделал после поездки за рубеж, показал очень высокие титры вируснетрализующих «омикрон»-антител. Однако никаких симптомов COVID-19 он так и не почувствовал.