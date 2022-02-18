Экономика

Росстат сообщил о рекордном с 2008 года росте ВВП России

Рост ВВП России в 2021 году, согласно первой оценке Росстата, достиг 4,7%, превысив прогноз Минэкономразвития в 4,4-4,5%. Объем ВВП в текущих ценах составил 130,795 трлн рублей, говорится в материалах статслужбы. Таким образом, российская экономика показала самый значительный рост с 2008 года, когда ВВП вырос на 5,2%. Относительно 2019 года ВВП РФ увеличился на 1,9%.

Как сообщает ТАСС, рост ВВП в 2021 году в Росстате связывают с восстановлением экономической активности после пандемии коронавируса.

По данным Росстата, в прошедшем году производство росло практически по всех отраслях экономики. Так, наибольший рост добавленной стоимости зафиксирован в гостиничном и ресторанном бизнесе (+24,1% в годовом выражении), областях водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (+13,8%), культуре и спорте (+8,4,%), оптовой и розничной торговле (+8,1%), а также в сфере информации и связи (+8,1%). Кроме того, существенный рост показали отрасли транспортировки и хранения (+7,8%), обеспечения электрической энергией, газом и паром (+6,1%) и строительная область (+5,8%). Обрабатывающие производства выросли на 4,6%, добыча полезных ископаемых - на 4,2%.

Единственными отраслями, в которых Росстат отметил снижение физического объема ВВП стали госуправление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (-0,1%) и область сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (-1,3%). При этом большинство отраслей также превысили уровень 2019 года, отмечают в статслужбе.

На фоне оживления производства вырос и спрос на услуги банков и страховых компаний, что обусловило увеличение добавленной стоимости в сфере финансов и страхования на 9,2%.

Рост мировых цен на энергоресурсы обусловил увеличение индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в добывающих производствах более чем в 1,5 раза, или на 57,1%, в обрабатывающих производствах - на четверть (+25,5%). Он же, по данным Росстата, стал основной причиной увеличения индекса-дефлятора ВВП РФ на 16,4% по итогам года.

Кроме того, вырос индекс-дефлятор отрасли операций с недвижимостью (+16,7%) за счет роста цен на жилую недвижимость на вторичном рынке. Рост цен оптовой торговли на 20,3% по итогам года способствовал увеличению индекса-дефлятора оптовой и розничной торговли на 15,7%.

Доля оплаты труда в структуре ВВП понизилась c 41,1% до 46,2%. При этом доля валовой прибыли выросла с 43,8% до 48,3%, чистых налогов на производство и импорт - с 10% до 10,6%. Изменения в структуре ВВП Росстат связывает с восстановлением производственной активности в РФ.

Расчет ВВП выполнен на основе оперативных внутригодовых данных о результатах деятельности крупных и средних предприятий, отчета об исполнении консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов на 1 января 2022 года, оценки показателей платежного баланса РФ за 2021 год и индексов внешней торговли за январь-декабрь 2021 года по данным Федеральной таможенной службы.

В Росстате указывают, что объем ВВП, состав его компонентов и динамика будут уточняться по мере поступления необходимой информации.

Доля расходов на конечное потребление в составе ВВП возросла на 7,1%, валовое накопление увеличилось на 8,7%, чистый экспорт товаров и услуг сократился за счет опережающего роста импорта (+16,7%) по сравнению с экспортом (+3,2%). «Рост конечного потребления связан c заметным оживлением потребительского спроса, расходы домашних хозяйств на конечное потребление товаров и услуг возросли на 9,6%. Увеличение валового накопления по всем видам капитала вызвано ростом инвестиционной активности предприятий», - пояснили в Росстате.

Изменения в структуре ВВП, по информации Росстата, связаны с существенным ростом цен на экспортируемые топливно-энергетические товары.