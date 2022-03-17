Экономика

«Деловой понедельник»: О мерах поддержки псковского бизнеса на фоне санкций. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Деловой понедельник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 21 марта. Гость студии - руководитель АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова. Разговор будет посвящен актуальным мерам поддержки предпринимательства, которые предоставляет центр «Мой бизнес».

Какие сейчас самые популярные среди предпринимателей меры поддержки и каков портрет целевой аудитории? Изменились ли ставки по займам в связи с поднятием ключевой ставки ЦБ? Планируется ли на фоне западных санкций расширить меры поддержки бизнеса?

Подробнее об этом и многом другом с гостьей студии поговорил ведущий - председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Стас Осовский.