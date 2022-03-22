Экономика

Производство скота и птицы на убой упало более чем на 20% в Псковской области

Производство скота и птицы на убой сократилось на 21,5% в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

За два месяца текущего года в хозяйствах всех категорий Псковской области, по расчетам специалистов, произведено 47,3 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 31 тысяча тонн молока, 11,7 миллиона штук яиц.

«По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, производство молока сократилось на 0,9%, производство яиц – на 8,2%», – отметили в учреждении.