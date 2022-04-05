Экономика

Почти 28 тонн мяса отправили в Гонконг из Псковской области с начала года

2,4 тысячи тонн продукции животного происхождения экспортировали с территории Псковской области в первом квартале 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

С территории региона экспортировали 2,1 тысячи тонн мясосырья во Вьетнам, почти 28 тонн мяса отправились в Гонконг. В семь стран экспортировали рыбу и рыбную продукцию. Эстония получила 60,6 тонны, Украина – 46,7 тонны, Литва – 44,3 тонны, Азербайджан – 32,2 тонны, Грузия – 31,6 тонны, Нидерланды – 19,2 тонны, Молдова – 15,2 тонны. Также 60 тонн кормов были отправлены в Узбекистан.

В ходе оформления экспортных ветеринарных сертификатов инспекторы ведомства убедились, что товары полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров.