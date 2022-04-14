Экономика

Белорусские производители увеличивают отпускные цены на сахар

Белорусские производители увеличивают отпускные цены на белый сахар, чтобы не допустить его массового вывоза в Россию, где стоимость этого продукта в два раза выше, сообщается в четверг на сайте госконцерна «Белгоспищепром».

Фото: pixabay.com

«Производители сахара увеличат уровень отпускной цены сахара белого, который сохранялся с 2016 года», - приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что «нынешнее изменение отпускной цены – превентивная мера с учетом сложившейся конъюнктуры рынка». «На фоне двукратного ценового разрыва с Российской Федерацией эксперты прогнозируют возможность массового вывоза сахара за пределы Беларуси», - поясняется в сообщении.

«Основная задача концерна – обеспечить продуктами питания в первую очередь внутренний рынок. Сегодня мы отмечаем значительный рост спроса на сахар: если в январе-марте 2021 года на душу населения продавалось 1-1,5 пачки сахара в месяц, то в марте этого года на одного человека с полок магазина уходило порядка уже трех килограмм сахара. И это мы берем в расчет не только взрослое население, но и детей самого раннего возраста», - приводятся в сообщении слова председателя концерна «Белгоспищепром» Олега Жидкова.

Он подчеркнул, что один человек не может потреблять сахар в таких объемах. «Сегодня мы вынуждены принимать меры для защиты внутреннего рынка и повысить отпускную стоимость продукции на 60 копеек (около 16,9 российского рубля по официальному курсу – ред.) за 1 килограмм», - продолжил глава концерна.

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Согласно сообщению, в Белоруссии работает четыре сахарных предприятия: Скидельский сахарный комбинат, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Городейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод. Суммарное суточное производство сахара составляет около 4,8 тысячи тонн. «Эти ресурсы позволяют полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в белом сахаре. Сахарные комбинаты поставляют продукцию в торговые сети и на промышленные предприятия в плановом режиме в соответствии с заявками и графиками отгрузки», - подчеркивается в сообщении. В розничной торговле белорусский сахар-песок стоит порядка 1,77 белорусского рубля за килограмм (около 49,86 российского рубля).

Поскольку цены на сахар на потребительском рынке регулируются государством, министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии сообщило, что согласована возможность формирования цен на белый кристаллический сахар юрлицами и предпринимателями, осуществляющими его реализацию, с превышением максимальной оптовой надбавки, торговой надбавки, установленной решением правительства от 7 апреля. Но это не должно быть выше цены, рассчитанной, исходя из прейскурантной цены сахарного завода и установленных правительством надбавок. Данный порядок действует до 30 апреля 2022 года.

Кроме того, министерство приняло постановление о том, что розничные цены, цены субъектов оптовой торговли на белый кристаллический сахар определяются путем применения торговых или оптовых надбавок к отпускным ценам производителей, а также к дооцененным ценам при проведении дооценки указанного товара, в размерах, не превышающих установленные госорганами.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине, в ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине. В результате в Белоруссии вырос курс доллара по отношению к нацвалюте, что в свою очередь вызвало повышение розничных цен. Кроме того, на ряд групп товаров в стране повысился спрос. Однако уже в конце марта - начале апреля белорусский рубль начал укреплять свои позиции по отношению к иностранным валютам.