Общество

Жители Островского района продолжают скупать сахар

В магазинах Островского района продолжают фиксировать факты отсутствия сахара. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава района Дмитрий Быстров.

«Кардинально ситуация с сахаром у нас не поменялась, комиссия все так же устанавливает факты нехватки этого продукта в не зависимости от того, выезжают они в магазины утром, днем или вечером. Активные граждане, скажем даже не активные, а зараженные этим непонятным ажиотажем, очень быстро скупают этот товар», - рассказал Дмитрий Быстров.

Он отметил, что сахар подорожал на 20-25%. «Цена, которую мы привыкли видеть — около 59 рублей, сейчас уже об этом говорить не приходится, сахар стоит под 70 рублей, при этом на полках его может и не быть», - заметил глава Островского района.

Напомним, для мониторинга наличия перечня продуктов первой необходимости и товаров повседневного спроса в торговых точках на территории Островского района ранее была создана специальная рабочая группа.