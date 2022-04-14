Экономика

На муниципальные программы в 2021 году в Пскове направили 6,4 млрд рублей

Объем финансирования 13 муниципальных программ в 2021 году в Пскове составил 6,4 млрд рублей, сообщила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт. Об этом с очередной 64-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая проходит сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Из них 48,2% средств израсходовали на «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики», 20,8% - на «Развитие и содержание улично-дорожной сети», 7,5% - на реализацию программы, посвященную развитию культуры и туризма.

Доходы бюджета Пскова за 2021 год составили 6,9 млрд рублей, расходы - 6,8 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом доходы увеличились на 15,4%. В основном - за счет роста поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета. В общем объеме доходов налоговые доходы составили 26,1%, неналоговые, - 2,3%, безвозмездные поступления - 71,6%.