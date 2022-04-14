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Экономика

На муниципальные программы в 2021 году в Пскове направили 6,4 млрд рублей

15.04.2022 10:39|ПсковКомментариев: 0

Объем финансирования 13 муниципальных программ в 2021 году в Пскове составил 6,4 млрд рублей, сообщила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт. Об этом с очередной 64-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая проходит сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Из них 48,2% средств израсходовали на «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики», 20,8% - на «Развитие и содержание улично-дорожной сети», 7,5% - на реализацию программы, посвященную развитию культуры и туризма. 

Доходы бюджета Пскова за 2021 год составили 6,9 млрд рублей, расходы - 6,8 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом доходы увеличились на 15,4%. В основном - за счет роста поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета. В общем объеме доходов налоговые доходы составили 26,1%, неналоговые, - 2,3%, безвозмездные поступления - 71,6%.

Теги: #псковская городская дума
Источник: Псковская Лента Новостей
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