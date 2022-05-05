Правительство представило Путину предложения о допиндексации пенсий

Правительство РФ представило президенту предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
«Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту», - цитирует министра РИА Новости.
По его словам, такие решения позволят снизить показатель бедности. Министр уточнил, что рассматриваются несколько вариантов параметров дополнительной индексации.
Ранее сообщалось, что дополнительную индексацию пенсий, социальных выплат и МРОТ в России произведут автоматически, никаких заявлений гражданам писать не нужно.