Экономика

Правительство представило Путину предложения о допиндексации пенсий

Правительство РФ представило президенту предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту», - цитирует министра РИА Новости.

По его словам, такие решения позволят снизить показатель бедности. Министр уточнил, что рассматриваются несколько вариантов параметров дополнительной индексации.

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Ранее сообщалось, что дополнительную индексацию пенсий, социальных выплат и МРОТ в России произведут автоматически, никаких заявлений гражданам писать не нужно.