Экономика

В странах Прибалтики уровень безработицы оказался выше, чем в России - исследование

В странах Прибалтики уровень безработицы выше, чем в России. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

В России уровень безработицы в IV квартале 2022 года составил 3,7%, изменение доли безработных за год - (-)0,6 п.п., уровень безработицы среди молодежи - 12,7%, изменение молодежной безработицы за год - (-)3,6 п.п.

Россия заняла 10 место в рейтинге стран Европы. Эстония оказалась на 20-м месте (уровень безработицы в IV квартале 2022 года - 5,4%), Литва - на 24-м (6,2%), Латвия - на 28-м (6,9%). Самая низкая безработица второй год подряд наблюдается в Чехии (2,3%), самая высокая зафиксирована в Греции (11,8%) и Испании (12,9%).

Как отмечают эксперты, прошедший 2022 год оказался не вполне типичным в части экономической динамики. При этом можно сказать, что все последние годы этим отличались. В частности, 2020 год прошел под знаком локдаунов из-за пандемии коронавируса, а 2021 год отметился бурным восстановительным ростом и резким ускорением инфляции. Последний же год принес миру энергокризис, обострение геологической ситуации, рекордную за 50 лет инфляцию и быстрейший рост ставок в развитых странах за последние десятилетия. В целом на этом фоне можно было ожидать ухудшения состояния рынка труда, однако показатели безработицы превзошли оптимистичные ожидания, подчеркивают аналитики.

Согласно исследованию, из проанализированных 33 стран Европы 26 показали снижение безработицы. Сила рынка труда фактически предотвращает ожидаемую рецессию, объясняют эксперты, хотя в начале 2022 года масштабный экономический кризис выглядел практически неизбежным.