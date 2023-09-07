Экономика

Михаил Мишустин проинформировал о росте ненефтегазовых доходов России в августе

Уровню нефтегазовых доходов бюджета удалось восстановиться, даже несмотря на внешнее давление. Об этом проинформировал премьер-министр Михаил Мишустин.

«По данным Минфина, с сентября траектория доходов на фоне увеличения цен на нефть существенно опережает прошлогодние значения», – подчеркнул глава Кабмина, добавив, что по итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом, размер которого составил 230 млрд руб.

«Консолидированный баланс регионов дал еще 140 млрд руб. плюсом», – отметил Мишустин, пояснив, что этому способствовал существенный рост нефтегазовых доходов, уровень которых превысил 1 трлн 820 млрд руб., что на 56,5% больше, чем в 2022 году, пишет RuNews24.