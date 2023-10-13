Экономика

Аспирин в Псковской области подорожал более чем на 6%

Цены на отечественный аспирин в Псковской области в сентябре выросли на 6,1%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Из лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на эуфиллин – на 10,5%, цефтриаксон – на 9,8%, фуросемид – на 8,5%, отечественный аспирин – на 6,1%.

Наиболее всего подешевели: осельтамивир – на 2,9%, бисопролол – на 2,8%, парацетамол – на 2,4%.

В целом в сентябре 2023 года в Псковской области цены выросли на 0,6% (по России – на 0,9%). В наибольшей степени выросли цены на продовольственные товары – на 0,8%, цены на непродовольственные товары – на 0,5 %. Стоимость услуг выросла на 0,4%.