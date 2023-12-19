Экономика

В России отменили привязку к западным рейтингам при выдаче кредитов

Правительство России приняло постановление, которое отменяет ориентирование на рейтинги западных рейтинговых агентств и оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при выдаче кредитов другим странам, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Изменения вносятся в правила предоставления госкредитов другим странам. «...В подпункте "д" абзацы девятый-одиннадцатый признать утратившими силу...», - говорится в тексте постановления.

Теперь на российские займы смогут рассчитывать страны, которые ОЭСР относит к шестой и ниже группам странового кредитного риска и государства с рейтингом долгосрочной кредитоспособности ниже уровня «В-» по классификации агентств Fitch или Standard & Poor's или ниже уровня «В3» по классификации Moody's Investors Service, пишет РИА Новости.

Кредиты также теперь разрешено выдавать странам, у которых средняя за предыдущие три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов в долларах США на срок 10 лет превышает 800 базисных пунктов. Соблюдение рекомендаций международных финансовых институтов в условиях санкций теряет силу.