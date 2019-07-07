Культура

Юлия Пересильд сменила имидж для роли в новой экранизации романа «Угрюм-река»

Режиссер Юрий Мороз приступил к съемкам 16-серийного драматического сериала «Угрюм-река», основанного на одноименном романе Вячеслава Шишкова. Главные роли в картине исполняют уроженка Пскова Юлия Пересильд, а также Александр Балуев и Александр Горбатов.

Как сообщаетКино Mail.ru, действие сериала разворачивается на рубеже XIX-XX веков. Зрители увидят историю жизни трех поколений семьи Громовых. Дед главного героя Данила Громов разбоем нажил большое состояние, которое завещал своему сыну Петру. Наследник вложил полученные деньги в свое дело, которое также передал сыну, Прохору. И именно ему предстоит расплачиваться за грехи деда.

Это история становления главного героя и история освоения Сибири. Прохор Громов обустраивает дикие таежные места, строит сталеплавильный завод, организовывает и упорядочивает жизнь вокруг. Обратной стороной его деловитости стало то, что по мере того, как он богатеет, в корне меняется его характер: он, из молодого человека, мечтающего построить «город Солнца», превращается в монстра.

В сериале также задействованы Александр Яценко, Роман Мадянов, Виталий Кищенко, Дарья Мороз и Софья Эрнст, которая в начале июля поделилась в своем микроблоге фотографией со съемочной площадки проекта.

Сообщается, что в рамках работы над картиной запланировано около шести экспедиций: предполагается строительство натурных декораций в Минске, часть съемок также пройдет в Москве, Суздале и Кинешме, большой съемочный блок будет проведен под Екатеринбургом.

Как отмечает режиссер, сериал не будет прямой экранизацией романа Шишкова. В повествование были добавлены новые сюжетные линии, а также изменена мотивация главного героя на более понятную современному зрителю.

Производством телефильма для «Первого канала» занимается студия «Русский проект» во главе с Денисом Евстигнеевым. В эфир «Угрюм-река» выйдет не раньше 2020 года.