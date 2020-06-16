Псков или Руинбург?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 17 июня. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой - новые границы объединенной зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Жен-Мироносиц и часовни».
Псков называют одним из самых красивых русских городов с древней историей и богатым наследием. Всемирная организация ЮНЕСКО год назад признала ценность 10 храмов Пскова, как общемирового культурного достояния.
Самые жаркие споры в общественной плоскости у нас периодически возникают о сохранении исторических памятников. Так называемые градозащитники придерживаются жестких, охранительных, порой непримиримых взглядов, которые подчас находятся на грани здравого смысла: как с самим памятником, так и в ближайшей к нему зоне ничего нельзя - ни ландшафт изменять, ни (упаси Бог) строить, ни даже худо-бедно благоустраивать.
Их оппоненты - люди, которые занимаются развитием современного областного центра - его застройкой, благоустройством - настаивают, что охранные регламенты необходимо… нет, не ликвидировать, но смягчить, чтобы город мог развиваться, сочетать великолепную и уникальную старину с современной урбанистикой. Могут же на Западе грамотно сочетать эти вещи: сохранять национальное достояние и идти в ногу со временем. В нашей стране много перегибов в ту или другую сторону: охранные зоны и градозащитники настолько бывают непримиримы, что вместо сбережения памятника мы получаем руины.
Есть и другие примеры, когда безответственные застройщики действительно вредят историческим памятникам. В то же время часто благородное дело охраны памятников становится прикрытием чисто коммерческих, корпоративных или политических интересов.
Накануне были приняты новые границы объединенной зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Жен-Мироносиц и часовни», которые вызвали широкое обсуждение в стенах регионального парламента. Памятник прилегает к бывшему стадиону «Электрон», на территории которого планируется возвести парк «Россия - моя история», выполнить благоустройство с учетом сохранения спортивного и рекреационного назначения этой зоны, как заявляют власти.
Отдельные представители так называемой группы охранителей являются категорическими противниками изменения зон охраны. Возникает много вопросов. Это защита общественных интересов или политическая позиция? У нас город ради памятников или ради людей? Нам нужны заброшенные пустыри или уютные парки, скверы и зоны отдыха? Так во благо или во вред древнему памятнику и в целом облику города принят новый документ? Все это мы рассмотрим на примере охранных зон церкви Жен-Мироносиц сегодня в «Дневном дозоре».
Прежние охранные зоны были утверждены в 2015 году депутатами областного собрания. В последующем на территории Мироносицкого кладбища был выявлен еще один объект культурного наследия - колокольня надвратная. Необходимость включить ее в зоны охраны и продиктовала повод внесения изменений в документ. И. о. руководителя комитета по ОКН региона Вадим Нэдик рассказал парламентариям, какие исследования были выполнены при работе над новой редакцией охранных зон.
Высотные параметры в старой охранной зоне установлены от 6 до 23 метров. Сейчас в новом проекте параметры в целом сохранены… Кроме одного участка, где предполагается разрешить строить вплоть до 36 метров. «Кому-то покажется, что 36 метров - очень высоко, но проводились исследования, учитывался рельеф местности. Да и в планах использования территории такой высоты не требуется», - уточнил Вадим Нэдик.
Однако такие заявления совершенно не успокаивают заместителя председателя псковского ВООПИК, Ирину Голубеву. Она не принимает аргументов относительно исследования высотности и совершенно непримирима к новой редакции документа охранных зон, ведь прежние зоны разработаны ею.
Однако так называемые визуальные связи между церковью Петра и Павла Сироткина монастыря, Мироносицкой церковью и Троицким собором уже не просматриваются воочию, в частности, церковь Жен-Мироносиц скрыта буйной растительностью. Насельник Псково-Печерского монастыря, древлехранитель отец Антоний высказал мнение, что новые охранные зоны опасений не вызывают и принесут пользу древнему храму, точнее территории вокруг него.
«Опасения абсолютно необоснованны, потому что в отдалении находится сам объект. Работы, которые будут производиться, просто подчеркнут его значимость и никаким образом его не перекроют, а только улучшат вид города. Запущенность этой территории сегодня просто ужасна – кругом помойки. Проект освежит не только это место, но и весь город», - высказался он.
Депутат Лев Шлосберг выступает главным противником охранным зон, а, по сути, любого инфраструктурного проекта, инициированного действующей властью. В данном случае это усугубляется тем, что парк «Россия - моя история» инициирован владыкой Тихоном по договоренности с главой нашего региона.
Все шло поэтапно, пока на объект не вышли так называемые градозащитники, которые поставили под угрозу его реализацию. Аналогичные истории возникали и с рядом других объектов. На сессии собрания Лев Шлосберг задал несколько вопросов, ответы на которые чиновниками были даны в ту же минуту.
«Какие конкретные проекты, кроме исторического парка «Россия – моя история», учитывались разработчиками этого проекта при определении зон предельной высотности. Что еще, кроме этого парка, учитывалось, в частности, при определении допустимой застройки до 36 метров», - поинтересовался депутат.
«Учитывая наличие проекта «Россия – моя история» и того самого участка, небольшого, который я обозначил, с высотой 36 метров, при благополучном, я надеюсь, строительстве и введении в действие этого комплекса, по большому счету, никаких изменений не предвидится. И никакие больше проекты на именно этом участке в районе кладбища Мироносиц не появятся – их там просто негде будет реализовывать. Кроме того, я хочу обратить внимание, что эти земли предоставлены для общественно-деловой застройки, и администрация уже делала по этому поводу заявление – кроме гуманитарно-спортивного комплекса ничего не планируется при условии сохранения замечательного стадиона «Электрон», - ответил Вадим Нэдик.
Псковский промышленник Игорь Савицкий в последние несколько лет высказывал мнение, что охранные зоны - это путы, которые сковывают развитие города. Те, кто препятствует их смягчению, а то и вовсе отмене, по мнению Игоря Савицкого, имеют с этого определенную выгоду, не обязательно финансовую.
Вице-спикер областного собрания Юрий Сорокин представляет в региональном парламенте как раз ту часть жителей Пскова, которые проживают в непосредственной близости от территории «Электрона». Он отметил, что сам на протяжении нескольких десятилетий наблюдает агонию этой территории. И теперь есть шанс, что ее приведут в божеский вид.
Выросли поколения псковичей, которые относятся к территории «Электрона», как к загаженному пустырю, который лучше обходить стороной. Пустует десяток гектар земли в центре города. И только потому, что псковичи не научились грамотно сосуществовать с памятниками истории, как это происходит во многих странах мира. Такую точку зрения высказал депутат собрания Алексей Севастьянов.
Момент сомнения в том, все ли будет реализовано из представленных проектов для территории «Электрона», с выполнением охранных обязательств, всегда остается. Однако у областных депутатов есть контрольные полномочия - будем надеется их хватит на то, чтобы не допустить разочарования от практической реализации так красиво преподносимых планов. Во всяком случае, сейчас, как никогда ранее, есть реальный шанс начать облагораживать запущенную территорию, такое мнение высказал спикер регионального парламента Александр Котов.
Есть в Пскове места, глядя на которые, надо стыдится. Это руины некогда прекрасных крепостных башен, жилых домов разных эпох, есть и церкви не в лучшем виде. И все это памятники: федерального, регионального, местного значения. К слову сказать, как правило, до них охранителям дела нет. Но если есть шанс покритиковать новый проект - всегда пожалуйста. И все эти руины - тоже памятник: человеческой бесхозяйственности, неуважения к себе и гостям города, нежеланию что-то менять сообразно времени, искать компромиссы и действительно беречь ту среду, в которой мы живем, с ее изумительной стариной и необходимой для комфортной жизни новой архитектурой. Держать баланс возможно, нужно научится это делать.