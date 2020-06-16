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Культура

Псков или Руинбург?

17.06.2020 20:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 17 июня. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой - новые границы объединенной зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Жен-Мироносиц и часовни».

Псков называют одним из самых красивых русских городов с древней историей и богатым наследием. Всемирная организация ЮНЕСКО год назад признала ценность 10 храмов Пскова, как общемирового культурного достояния.

Самые жаркие споры в общественной плоскости у нас периодически возникают о сохранении исторических памятников. Так называемые градозащитники придерживаются жестких, охранительных, порой непримиримых взглядов, которые подчас находятся на грани здравого смысла: как с самим памятником, так и в ближайшей к нему зоне ничего нельзя - ни ландшафт изменять, ни (упаси Бог) строить, ни даже худо-бедно благоустраивать.

Их оппоненты - люди, которые занимаются развитием современного областного центра - его застройкой, благоустройством - настаивают, что охранные регламенты необходимо… нет, не ликвидировать, но смягчить, чтобы город мог развиваться, сочетать великолепную и уникальную старину с современной урбанистикой. Могут же на Западе грамотно сочетать эти вещи: сохранять национальное достояние и идти в ногу со временем. В нашей стране много перегибов в ту или другую сторону: охранные зоны и градозащитники настолько бывают непримиримы, что вместо сбережения памятника мы получаем руины.

Есть и другие примеры, когда безответственные застройщики действительно вредят историческим памятникам. В то же время часто благородное дело охраны памятников становится прикрытием чисто коммерческих, корпоративных или политических интересов.

Накануне были приняты новые границы объединенной зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Жен-Мироносиц и часовни», которые вызвали широкое обсуждение в стенах регионального парламента. Памятник прилегает к бывшему стадиону «Электрон», на территории которого планируется возвести парк «Россия - моя история», выполнить благоустройство с учетом сохранения спортивного и рекреационного назначения этой зоны, как заявляют власти.

Отдельные представители так называемой группы охранителей являются категорическими противниками изменения зон охраны. Возникает много вопросов. Это защита общественных интересов или политическая позиция? У нас город ради памятников или ради людей? Нам нужны заброшенные пустыри или уютные парки, скверы и зоны отдыха? Так во благо или во вред древнему памятнику и в целом облику города принят новый документ? Все это мы рассмотрим на примере охранных зон церкви Жен-Мироносиц сегодня в «Дневном дозоре».

Прежние охранные зоны были утверждены в 2015 году депутатами областного собрания. В последующем на территории Мироносицкого кладбища был выявлен еще один объект культурного наследия - колокольня надвратная. Необходимость включить ее в зоны охраны и продиктовала повод внесения изменений в документ. И. о. руководителя комитета по ОКН региона Вадим Нэдик рассказал парламентариям, какие исследования были выполнены при работе над новой редакцией охранных зон.

«Изучался рельеф местности, видовые характеристики, в том числе для того, чтобы понять, не будет ли определение высотных параметров в последующем как-то негативно влиять на общий вид. В частности, на видовые коридоры, которые образуются между церковью Петра и Павла, Троицким собором, на вид на церковь Жен-Мироносиц с моста Александра Невского и в обратную сторону. Самым важным моментом, конечно, было учесть возможные предполагаемые проекты, которые могут реализовываться в ближайшем будущем на территории города Пскова. В этой связи были проведены исследования в зоне нахождения (сейчас в неудовлетворительном состоянии) стадиона «Электрон», - рассказал и. о. руководителя комитета по ОКН региона Вадим Нэдик.

Высотные параметры в старой охранной зоне установлены от 6 до 23 метров. Сейчас в новом проекте параметры в целом сохранены… Кроме одного участка, где предполагается разрешить строить вплоть до 36 метров. «Кому-то покажется, что 36 метров - очень высоко, но проводились исследования, учитывался рельеф местности. Да и в планах использования территории такой высоты не требуется», - уточнил Вадим Нэдик.

Однако такие заявления совершенно не успокаивают заместителя председателя псковского ВООПИК, Ирину Голубеву. Она не принимает аргументов относительно исследования высотности и совершенно непримирима к новой редакции документа охранных зон, ведь прежние зоны разработаны ею.

«Высотность, против которой я особенно сопротивляюсь, – 36 метров – это десятиэтажка. Но десятиэтажка – это одно, другое, когда она устанавливается на этих визуальных связях, именно в этом месте. Хоть бы в другое место забили куда-нибудь. Именно здесь она больше всего перекроет. Дело еще в том, что они этим распределением высотности уже диктуют градостроительную концепцию большого квартала. Эти высоты должны рассчитываться с учетом рельефа. Есть горка, есть подгорка – выстраивается несколько чертежей с разрезами рельефных особенностей, и все замеряется. Для того, чтобы, как говорится, и волки были сыты, и овцы целы. Эти высоты высчитываются, они же не из головы берутся. А этого ничего не было сделано», - прокомментировала Ирина Голубева.

Однако так называемые визуальные связи между церковью Петра и Павла Сироткина монастыря, Мироносицкой церковью и Троицким собором уже не просматриваются воочию, в частности, церковь Жен-Мироносиц скрыта буйной растительностью. Насельник Псково-Печерского монастыря, древлехранитель отец Антоний высказал мнение, что новые охранные зоны опасений не вызывают и принесут пользу древнему храму, точнее территории вокруг него.

«Опасения абсолютно необоснованны, потому что в отдалении находится сам объект. Работы, которые будут производиться, просто подчеркнут его значимость и никаким образом его не перекроют, а только улучшат вид города. Запущенность этой территории сегодня просто ужасна – кругом помойки. Проект освежит не только это место, но и весь город», - высказался он.

Депутат Лев Шлосберг выступает главным противником охранным зон, а, по сути, любого инфраструктурного проекта, инициированного действующей властью. В данном случае это усугубляется тем, что парк «Россия - моя история» инициирован владыкой Тихоном по договоренности с главой нашего региона.

Критика ради критики - такое уже было, и не раз. Всем памятна история восьмилетней давности с реконструкцией набережной реки Великой.

Все шло поэтапно, пока на объект не вышли так называемые градозащитники, которые поставили под угрозу его реализацию. Аналогичные истории возникали и с рядом других объектов. На сессии собрания Лев Шлосберг задал несколько вопросов, ответы на которые чиновниками были даны в ту же минуту.

«Какие конкретные проекты, кроме исторического парка «Россия – моя история», учитывались разработчиками этого проекта при определении зон предельной высотности. Что еще, кроме этого парка, учитывалось, в частности, при определении допустимой застройки до 36 метров», - поинтересовался депутат.

«Учитывая наличие проекта «Россия – моя история» и того самого участка, небольшого, который я обозначил, с высотой 36 метров, при благополучном, я надеюсь, строительстве и введении в действие этого комплекса, по большому счету, никаких изменений не предвидится. И никакие больше проекты на именно этом участке в районе кладбища Мироносиц не появятся – их там просто негде будет реализовывать. Кроме того, я хочу обратить внимание, что эти земли предоставлены для общественно-деловой застройки, и администрация уже делала по этому поводу заявление – кроме гуманитарно-спортивного комплекса ничего не планируется при условии сохранения замечательного стадиона «Электрон», - ответил Вадим Нэдик.

Псковский промышленник Игорь Савицкий в последние несколько лет высказывал мнение, что охранные зоны - это путы, которые сковывают развитие города. Те, кто препятствует их смягчению, а то и вовсе отмене, по мнению Игоря Савицкого, имеют с этого определенную выгоду, не обязательно финансовую.

«Охранители очень грозные, очень могущественные и решают пока дела в свою пользу очень хорошо. Но, я считаю, что такая политика охраны памятников загоняет Псков в долговую яму. Если мы так будем работать и дальше, у Пскова не будет никакого экономического развития, экономика города будет всегда убыточной, потому что строительство 2-этажных зданий в центре – это, прежде всего, удар по экономике нашего города. В принципе, создание всех этих охранных зон ничем не оправдано. Я в этой теме достаточно долго разбирался и пришел к выводу, что никакие законы не прописывают нам, каким образом создавать эти зоны и какие ограничения должны в них быть. Самое бессовестное и бестолковое ограничение связано с этажностью. Мы можем строить в центре здания не выше 8 метров - это просто безобразие. Это норма, высосанная из пальца нашими так называемыми охранителями памятников. Нет никаких нормативов, никаких документов, которые бы нас обязывали ограничить этажность в центре Пскова! Тут прослеживается коррупционная составляющая. Те, кто охраняет памятники, хотят, чтобы к ним приходили все - для согласования высотности. Потому что в 8 метрах не поместиться никому. А если прийти и заплатить деньги, то могут метров пять еще добавить. Кроме коррупции, никакого оправдания этим нормам нет. Эта коррупция уже привела к тому, что у нас такие, совершенно несуразные охранные зоны», - эмоционально высказался Игорь Савицкий.

Вице-спикер областного собрания Юрий Сорокин представляет в региональном парламенте как раз ту часть жителей Пскова, которые проживают в непосредственной близости от территории «Электрона». Он отметил, что сам на протяжении нескольких десятилетий наблюдает агонию этой территории. И теперь есть шанс, что ее приведут в божеский вид.

«Лед тронулся. Наконец-то, там облагородят и сделают. С 1985 года там все приходило в упадок. Мы с вами были свидетелями того, что там происходило. Там все разрушалось, и у нас не было денег, чтобы это исправить, чтобы что-то сделать для жителей, которые каждую выборную кампанию и между выборов спрашивали: «Когда же вы что-то сделаете?». Были причины, почему мы не могли ничего сделать. Это была частная территория, мы не могли вмешиваться в ситуацию, хотя и предлагали, и уговаривали. Все вы были свидетелями событий, которые там происходили по спорам, связанным с этой собственностью. И вот, наконец-то, строится объект, выделяются федеральные деньги, ни копейки не тратится из бюджета области или самый минимум, и будет прекрасное место. Нужно радоваться и быть позитивными. Шаг за шагом. Сейчас построят этот комплекс, потом возьмемся за стадион», - поделился Юрий Сорокин.

Выросли поколения псковичей, которые относятся к территории «Электрона», как к загаженному пустырю, который лучше обходить стороной. Пустует десяток гектар земли в центре города. И только потому, что псковичи не научились грамотно сосуществовать с памятниками истории, как это происходит во многих странах мира. Такую точку зрения высказал депутат собрания Алексей Севастьянов.

«Наш город полон исторических памятников. И, наверное, потому они памятники, потому что были построены в те времена, в ту эпоху, когда они от души закладывались. И были нужны людям для комфортного жития. К сожалению, мы сегодня не умеем жить в соседстве с нашими памятниками. С каким бы трепетом мы не относились к историческим колодцам, надо признаться, что водопровод берет верх. И где-то мы должны менять эти вещи. Мы должны очень аккуратно сохранять эту параллель, но мы должны меняться. Должны учиться. У нас достаточно исторических памятников, но большое количество из них, к нашему стыду, заброшено, потому что мы не умеем соседствовать с нашей историей», - отметил он.

Момент сомнения в том, все ли будет реализовано из представленных проектов для территории «Электрона», с выполнением охранных обязательств, всегда остается. Однако у областных депутатов есть контрольные полномочия - будем надеется их хватит на то, чтобы не допустить разочарования от практической реализации так красиво преподносимых планов. Во всяком случае, сейчас, как никогда ранее, есть реальный шанс начать облагораживать запущенную территорию, такое мнение высказал спикер регионального парламента Александр Котов.

«У нас появилась возможность реализовать проект «Россия — моя история», который уже воплощен в жизнь во многих субъектах РФ. С этой целью губернатор провел большую работу, Владыка тоже помогал, и сегодня у нас уже есть подтвержденные источники финансирования для того, чтобы этот объект построить. Кроме того, на протяжении десятков лет эта территория - красивейшее место в черте города Пскова – была не благоустроена, заброшена, по сути дела, зарастала и не давала возможность использовать все потенциальные перспективы для развития Пскова. Были предложены корректировки проекта зон охраны. Те изменения, которые предлагаются, направлены на то, чтобы дать возможность в последующем развивать эту территорию с учетом интересов граждан и туристов, для развития города. Прежде всего, соблюдены необходимые условия для того, чтобы действовали зоны охраны для исторического памятника церкви Жен-Мироносиц», - пояснил он.

Есть в Пскове места, глядя на которые, надо стыдится. Это руины некогда прекрасных крепостных башен, жилых домов разных эпох, есть и церкви не в лучшем виде. И все это памятники: федерального, регионального, местного значения. К слову сказать, как правило, до них охранителям дела нет. Но если есть шанс покритиковать новый проект - всегда пожалуйста. И все эти руины - тоже памятник: человеческой бесхозяйственности, неуважения к себе и гостям города, нежеланию что-то менять сообразно времени, искать компромиссы и действительно беречь ту среду, в которой мы живем, с ее изумительной стариной и необходимой для комфортной жизни новой архитектурой. Держать баланс возможно, нужно научится это делать.

Теги: #памятники #культурное наследие
Источник: Псковская Лента Новостей
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