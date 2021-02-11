Культура

В Пскове дали старт акции «Дарите книги с любовью»

Торжественный старт акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Всемирному Дню книгодарения, состоялся 11 февраля в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Он отмечается 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Посетители познакомились с изданиями, переданными в дар библиотеке российским писателем, литературным критиком, членом жюри литературной премии «Ясная Поляна», членом Союза писателей России Валентином Курбатовым. Всего их было представлено около трехсот. Среди них книги лауреатов и номинантов литературных премий, а также издания из фонда Регионального центра по работе с редкими и ценными документами: художественные альбомы, вышедшие небольшими тиражами, книги с дарственными надписями известных российских прозаиков, литературоведов и искусствоведов.

Особый интерес вызвал сборник, подаренный Курбатову Саввой Ямщиковым в 2005 году. На титульном листе книги можно прочитать: «Дорогому Валентину – псковичу о псковиче от псковича». Издание посвящено 90-летию со дня рождения и 30-летию со дня смерти Архимандрита Алипия (Воронова).

Старт акции дала генеральный директор Псковской областной библиотеки Вера Павлова. Она вручила благодарности за участие и памятные значки дарителям. Особые слова признательности прозвучали в адрес большого друга библиотеки Валентина Курбатова, подарившего в разные годы около 3 тысяч новых книг.

В этом году дарителями стали: заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, председатель региональной общественной молодежной организации «Вечевой орден» Ольга Родина.

Акция продлится до конца февраля.