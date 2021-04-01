Археологи нашли доказательство связей древнего Пскова с Кореей

Археологический центр Псковской области в своих социальных сетях представил доказательство существования культурных связей между древним Псковом и Кореей.

«Сегодня мы хотим вам рассказать о необычном фрагменте керамического штофа с Мстиславского раскопа, - отметили археологи. - На фотографии хорошо виден человек в окружении двух фантастических животных, а по периметру читается надпись на одном из славянских языков. Когда-то штоф попал в пожар, раскололся на части, и поверхность оплавилась. Благодаря современными технологиям 3D-сканирования и применению нейросетей нам удалось расшифровать частично утраченный участок надписи в правом нижнем углу, и это оказался текст на корейском!».

Отчетливо проявились несколько иероглифов:

«Текст восстановился частично, варианты перевода немного отличаются. Откуда же взялся корейский текст? Случайность? Нет! Если присмотреться к изображению человека, то рисунок на кафтане складывается в два иероглиф 天王 "И-ван" - так называли императоров Кореи. Очевидно, что на штофе представлен сюжет, где император запечатлен с ручным драконами, символами власти. Русский мастер не знал, как выглядят корейские драконы и изобразил их в меру упитанными, как и положено царским любимцам. Несомненно, это дружеское послание от одного народа к другому, одно из первых свидетельств устойчивых русско-корейских контактов, так как штоф - это главный атрибут застолья. Возможно, что в Пскове был не только Немецкий двор, но и Корейский, и купцы нередко проводили время за общим столом, разливая напитки из специально заказанных бутылок», - рассказали археологи.