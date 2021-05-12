Культура

Новую цифровую выставку картин открыли в «Михайловском»

Новую мини-выставку картин в рамках цифрового проекта «Художник и музей» представил сегодня интернет-пользователям Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

Александра Павлова. Великан. У дома С. С. Гейченко (2017—2018). Из собрания музея-заповедника

Герой дня — молодая московская художница Александра Павлова, некогда студентка Московского государственного университета печати, а теперь преподаватель этого вуза, вошедшего в состав Московского политехнического университета.

Впервые художница побывала в псковских пушкинских местах в 2008 году на художественной практике, организованной для начинающих московских графиков. У истоков этой традиции в начале 2000-х стояли директор «Михайловского» Георгий Василевич и Борис Диодоров — всемирно известный иллюстратор, народный художник России, обладатель многих престижных наград в области книжного искусства, среди которых Гран-при Андерсена в Оденсе.

Как рассказали в музее, с тех пор жизнь и творчество Александры Павловой неразрывно связаны с Пушкинским заповедником, а работы этой ученицы Бориса Диодорова не единожды представляли Святогорье и Россию, и современное отечественное изобразительное искусство на различных тематических выставках, которые музей проводил как внутри страны, так и за ее пределами. Одна из пастелей Александры Павловой — «Закатный час в Михайловском» (2018—2020) и сейчас экспонируется в составе выставки «Дорога к Пушкину», развернутой в заповедном Научно-культурном центре.

Картины Александры Павловой хранятся в государственных и частных собраниях в России и за рубежом. Несколько ее работ с видами Михайловского, Петровского и Тригорского были куплены для коллекции современного изобразительного искусства в «Михайловском». Именно их музей сегодня экспонирует на своих официальных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и в «Facebook».

Александра Павлова. Ганнибалов пруд в Петровском (2008). Из собрания музея-заповедника

«Напомним, что в постоянной рубрике «Художник и музей» в своих пабликах сотрудники «Михайловского» уже познакомили подписчиков и посетителей с творчеством многих подающих большие надежды живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших мемориальные усадьбы и их окрестности», - добавили в музее.