Культура

Произведения композиторов разных эпох исполнили псковские студенты

Концерты студентов четвертого курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоялись в концертном зале музыкального отделения и ДШИ города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Исполнители — лауреаты международных конкурсов Елизавета Бокатая, Александр Мокриковский (фортепиано), Мария Иванова, Марк Лупаштян (скрипка). В концерте принимали участие преподаватель колледжа, лауреат международных конкурсов Кира Горшкова (академический вокал). концертмейстер Ирина Колтунова, ведущая Анастасия Михеева. Репетирующие педагоги — Л. Жлудова, В. Иванов, З. Королева, Т. Матюхина.

Прозвучали камерно-инструментальные и камерно-вокальные произведения композиторов различных эпох и стилей: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шопена, Н. Паганини, Э. Грига, Ф. Мендельсона, А. Дворжака, К. Дебюсси, Н.А. Римского-Корсакова, Ш. Гуно, С. В. Рахманинова, Даниэля Вольфа.

Цель концерта – показать навыки и мастерство студентов-выпускников, которые готовятся к государственной итоговой аттестации в области сольного и ансамблевого исполнительства.

«Выпускники Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова разных лет успешно работают в ДМШ и ДШИ Пскова и области, а также образовательных учреждениях ближнего и дальнего зарубежья, сохраняя и развивая традиции псковской исполнительской школы», - рассказали в колледже.

В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятия состоялись с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.