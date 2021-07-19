Культура

Премьеру фильма-памяти о Савве Ямщикове и Валентине Курбатове покажет сегодня телеканал «Культура»

Сегодня, 19 июля, в годовщину смерти известного советского и российского художника-реставратора, историка искусства, публициста, ученого-культуролога Савелия Ямщикова, на телеканале «Культура» состоится премьера документального фильма «Но жизнь бесконечная…».

Как сообщается на официальном сайте телеканала, 25-минутную ленту снял режиссер Михаил Калинин. Рассказчиком в фильме выступает писатель, публицист и литературный критик Валентин Курбатов. Он говорит о роли Саввы Ямщикова в деле сохранения культурного наследия России и, в частности, архитектурных памятников Пскова, ландшафтов музея-заповедника «Михайловское». По словам Михаила Калинина, фильм, который они сделали небольшой, по сути, командой документалистов, «…не просто рассказ и память о Савве Ямщикове, но и прощальный монолог Валентина Курбатова. Этот фильм — память и о нем». Название новой ленте дали по строке, которую поют во время церковной службы в память об оставивших этот мир.

Напомним, что в октябре прошлого года в Пскове был открыт памятник Савелию Ямщикову, а в Пушкиногорье — «Музей друзей Саввы Ямщикова». Именно эти события послужили своего рода «отправной точкой» для авторов фильма «Но жизнь бесконечная».

Премьера фильма на канале «Культура» начнется в 21.45.

Добавим также, что вчера, в канун дня памяти С. В. Ямщикова, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» провели научную конференцию памяти «реставратора всея Руси».