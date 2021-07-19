Культура

Книгу «Память поколений» презентуют в Пскове

Творческая встреча с писателями и поэтами города Пскова состоится в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки 23 июля в 17.00. В рамках мероприятия пройдет презентация книги «Память поколений», изданной Псковским региональным отделением Союза писателей России по итогам реализации литературно-исторического проекта «Чтобы помнили». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

Открывает книгу уникальная подборка из 45 стихотворений, посвященных подвигу десантников шестой парашютно-десантной роты сто четвертого гвардейского парашютно-десантного полка семьдесят шестой гвардейской воздушно-десантной дивизии. Напомним, что с марта по май в рамках проекта «Чтобы помнили» проводили поэтический конкурс «Высота», участие в котором приняли 167 поэтов России, ближнего и дальнего зарубежья.

«Бессмертный полк русской поэзии» представлен произведениями псковских поэтов-фронтовиков Игоря Григорьева, Ивана Виноградова, Елены Морозкиной, Александра Горюнова, Елены Николаевой, Льва Малякова и Николая Иванова.

На встрече прозвучат произведения писателей и поэтов города Пскова.

Ведущий встречи – Андрей Бениаминов.