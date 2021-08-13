Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
памятка - собираем ребенка в школу
с чего начинается плитка
Домоуправления должны «Псковэнергосбыту» более 70 млн рублей
рассчитайся по порядку!
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Культура 13.08.2021 12:069 Кафе и смотровая площадка появятся на мансарде «Октября» в Пскове 15.08.2021 22:510 Бригада рабочих завершила реставрационные работы в храме XV века в деревне Мелетово 15.08.2021 22:051 Клуб на колесах проехал с концертами по деревням Стругокрасненского района 15.08.2021 16:540 Творческий вечер пройдет в Пскове в честь юбилея писателя Игоря Смолькина 15.08.2021 14:002 Появился список самых значимых результатов работы псковских археологов с начала ХХI века 15.08.2021 11:441 В честь Дня археолога псковский архив опубликовал подборку фотографий
 
 
 
Самое популярное 10.08.2021 08:5015 Семья антипрививочников за неделю умерла от коронавируса 11.08.2021 10:553 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 15.08.2021 11:158 На 46-м году жизни скончался известный псковский радиоведущий Андрей Христофоров 12.08.2021 15:4716 Как я обманом ревакцинировалась 12.08.2021 09:522 На Псковскую область надвигаются ливни и грозы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Бригада рабочих завершила реставрационные работы в храме XV века в деревне Мелетово

15.08.2021 22:51|ПсковКомментариев: 0

Фирма «Анфилада» завершила свои реставрационные работы в храме Успения в деревне Мелетово Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили местные жители.

Реставрационные работы в Мелетово

Жители деревни Мелетово также добавили, что рабочие уже покинули территорию.

Напомним, в июле реставрацию храма Успения прекратили. Тогда специалисты выяснили, что работы по укреплению фундамента несут риски для уникальных фресок XV века. В начале августа появилась информация о том, что работы снова восстановили.

 
Рабочие покинули территорию

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово — классический, неискаженный образец средневековой архитектуры псковской школы середины XV века с элементами уникальной живописи. В 2018 году Псковский государственный музей-заповедник подготовил проект концепции сохранения и развития церкви Успения Богородицы в деревне Мелетово Псковского района. Документ предполагает создание музейно-туристического комплекса, включающего в себя территорию погоста Мелетово с объектами культурного наследия: церковь Успения Богородицы и церковь Святой Троицы.

В проект было включено проведение первоочередных противоаварийных работ, а затем комплексных работ по реставрации (архитектуры и фресок) и приспособлению церкви Успения Богородицы (1465 год), а также реставрации и приспособлению церкви Святой Троицы (1913 год). Кроме того, было запланировано строительство на территории Мелетовского парка новых объектов инфраструктуры: музейного здания с информационным центром, экспозиционно-выставочными и лекционными помещениями, стоянкой автотранспорта, кафе и гостевого дома. Сроки реализации - 2018-2024 годы. На данный момент музей подал заявку на возведение музейного здания, однако поддержки со стороны официальных структур она пока не получила.

Теги: #Мелетово #Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области #объект культурного наследия #храм #работники
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете идею о выплатах за своевременное прохождение диспансеризации?
В опросе приняло участие 247 человек
15.08.2021, 23:230 Единый стандарт зарядки смартфонов планируют создать к осени 15.08.2021, 23:051 Мишень из резины в виде волка украли на соревнованиях под Псковом 15.08.2021, 22:510 Бригада рабочих завершила реставрационные работы в храме XV века в деревне Мелетово 15.08.2021, 22:051 Клуб на колесах проехал с концертами по деревням Стругокрасненского района
15.08.2021, 21:440 Заканчивается сбор пожертвований на монумент «Зарождение Знамени Победы» в поселке Идрица 15.08.2021, 21:340 Псковичам советуют в ночное время иметь при себе предметы со световозвращающими элементами 15.08.2021, 21:062 В России планируют возвести наемные дома для тех, кто не может взять ипотеку 15.08.2021, 20:404 Борис Елкин прокомментировал ситуацию с затоплением улиц Пскова после дождя
15.08.2021, 20:140 Автомобиль «Лада» в Великих Луках въехал в дерево после столкновения с «Тойотой» 15.08.2021, 19:570 Угрожавшая спрыгнуть с балкона великолучанка лечилась в психиатрической больнице 15.08.2021, 19:350 Ученые перечислили симптомы одного из самых смертоносных видов рака 15.08.2021, 19:130 Останки сорока шести воинов Великой Отечественной войны захоронили в Усвятском районе
15.08.2021, 18:481 Великолучанин тренируется в США под руководством известного в мире боксера 15.08.2021, 18:294 Экономист предложил отменить копейки и округлить цены 15.08.2021, 17:557 Псковичи стали массово жаловаться в соцсетях на затопленные улицы города 15.08.2021, 17:350 Вылет самолета из Минеральных Вод в Псков задержали почти на 40 часов
15.08.2021, 17:170 До 25 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 16 августа 15.08.2021, 16:540 Творческий вечер пройдет в Пскове в честь юбилея писателя Игоря Смолькина 15.08.2021, 16:300 Врач рассказал о длительности постковидного синдрома у пациентов 15.08.2021, 16:074 Подъезд дома на Рижском проспекте в Пскове затопило из-за сильного дождя. ВИДЕО
15.08.2021, 15:500 Псковский центр помощи аистам принял птиц из Новгородской области 15.08.2021, 15:230 Полиция продолжает искать пропавшую в 2017 году псковичку 15.08.2021, 15:010 Американские ученые опровергли один из самых популярных мифов о похудении 15.08.2021, 14:370 Более 120 тысяч человек в Псковской области вакцинировались от COVID-19
15.08.2021, 14:140 В сгоревшем тракторе в Порховском районе обнаружили труп мужчины 15.08.2021, 14:002 Появился список самых значимых результатов работы псковских археологов с начала ХХI века 15.08.2021, 13:360 Псковичка хотела купить платье и стала жертвой мошенников 15.08.2021, 13:1517 Кот митрополита Тихона Владыка прошел обследование у врачей
15.08.2021, 12:500 Пьяного водителя «Шевроле» остановили полицейские в Пскове 15.08.2021, 12:271 За сутки в Псковской области 102 человека заразились COVID-19 15.08.2021, 12:020 Псковский губернатор назначил Сергея Станкевича своим общественным помощником 15.08.2021, 11:560 Водитель «Ниссана» сбил пьяного велосипедиста в Великих Луках
15.08.2021, 11:441 В честь Дня археолога псковский архив опубликовал подборку фотографий 15.08.2021, 11:250 Еще пять человек умерли от коронавируса в Псковской области 15.08.2021, 11:158 На 46-м году жизни скончался известный псковский радиоведущий Андрей Христофоров 15.08.2021, 11:005 Аналитики выяснили, кто в браке чаще становится инициатором развода
15.08.2021, 10:370 Псковича задержали за кражу лака для волос 15.08.2021, 10:261 Девушка попала в реанимацию после ДТП на автобусной остановке в Псковском районе 15.08.2021, 10:192 Вылет самолета из Минеральных Вод в Псков перенесли на утро 15 августа 15.08.2021, 10:010 Псковский астроном-любитель поделился фотографией звездопада
15.08.2021, 09:400 Борис Елкин поздравил псковичей с Днем воздушного флота России 15.08.2021, 09:152 В Себеже насмерть сбили пешехода 15.08.2021, 09:000 Эксперт назвал запретные фразы в разговоре с мошенниками 14.08.2021, 22:273 Псковичам рекомендуют не надевать камуфляжную одежду при походе в лес
14.08.2021, 22:000 Росреестр проконсультирует псковичей 17 и 20 августа 14.08.2021, 21:458 ФАС предложила ограничить наценки на продукты в торговых сетях 14.08.2021, 21:352 Вылет самолета из Минеральных Вод в Псков еще раз перенесли 14.08.2021, 21:060 Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Плюсском районе
14.08.2021, 20:530 Житель Псковской области имеет более 1000 неуплаченных штрафов по линии ГИБДД 14.08.2021, 20:000 Фальшивые денежные купюры изъяли полицейские в Пскове 14.08.2021, 19:260 ФК «Псков» победил великолукский «Экспресс» в финале Кубка Псковской области по футболу 14.08.2021, 19:005 Владимир Путин призвал спасти животных в Сибири
14.08.2021, 18:380 Малолетнюю девочку сбил автомобиль в Невеле 14.08.2021, 18:129 Президент назвал масштаб природных бедствий в России беспрецедентным 14.08.2021, 17:350 Дновец перевел мошеннику 240 тысяч рублей 14.08.2021, 17:117 Администрация закажет концепцию развития велоинфраструктуры Пскова
14.08.2021, 16:455 Российские военнослужащие погибли при крушении самолета в Турции 14.08.2021, 16:230 Почти 240 человек поступило в областную инфекционную больницу за неделю 14.08.2021, 16:001 Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 15 августа 14.08.2021, 15:402 Скончалась сопредседатель городского краеведческого общества в Великих Луках Галина Трофимова
14.08.2021, 15:179 Новый заместитель появится у руководителя комитета по образованию Псковской области 14.08.2021, 15:050 Вылет самолета из Минеральных Вод в Псков задерживают до 22.00 14.08.2021, 14:460 Фотофакт: Выставку «Псков в кино» демонтировали на набережной реки Великой 14.08.2021, 14:301 Новый стадион построят у школы в порховской деревне Полоное
14.08.2021, 14:000 Кабмин утвердил правила льготного лизинга высокотехнологичного оборудования для аграриев 14.08.2021, 13:490 Акция «Безопасный двор» продолжается в Псковской области 14.08.2021, 13:300 Премьера вокального цикла на стихи финской поэтессы рубежа веков состоится сегодня в Тригорском 14.08.2021, 13:140 Физкультурно-оздоровительный комплекс в Дно планируют открыть 15 сентября
14.08.2021, 13:120 Жители Пыталовских Хуторов украли часть крыши со здания бывшей пожарной части 14.08.2021, 13:014 Названа среднемесячная начисленная заработная плата в Великих Луках 14.08.2021, 12:500 Приемное отделение больницы возобновило работу в Дно 14.08.2021, 12:400 В России утвердили правила предоставления льготных кредитов на строительство дорог
14.08.2021, 12:204 Больше десяти премьер выпустит Псковский драмтеатр в новом сезоне 14.08.2021, 12:000 Михаил Ведерников осмотрел новый стадион в Дно 14.08.2021, 11:460 Еще трое жителей Псковской области стали жертвами коронавируса 14.08.2021, 11:401 Псковичи запечатлели метеорный поток Персеиды и галактику Андромеды
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.