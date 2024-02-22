Культура

Выставку «Россия» посетили семь миллионов человек

Семь миллионов человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ, сообщили организаторы.

«Двадцать второго февраля Международную выставку-форум "Россия" посетил семимиллионный гость — Алексей Максимов из города Волжский Волгоградской области. Он приехал на ВДНХ в Москве вместе со своей супругой Анастасией и детьми: четырехлетней Катей и восьмилетней Варей», — говорится в релизе.

Как уточняется, гости получили подарок от АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"», администрации региона и компании-туроператора «Игора Тур» — семейное путешествие по маршруту «Энергия Ладоги». Шестидневный тур позволит увидеть главные символы Приладожья и прикоснуться к истории малых городов России. Гостей ждут древние крепости Корела и Старая Ладога, Александро-Свирский монастырь, ретропоезд и аутентичная гастрономия.

По словам гендиректора АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"» Натальи Виртуозовой, на этой неделе фиксируются рекордные показатели посещаемости, пишет РИА Новости.

«На этой неделе мы фиксируем рекордные цифры посещаемости: в будние дни за всю историю выставки "Россия" такого еще не было. Мы, конечно же, связываем это с растущим интересом к выставке, но также со школьными каникулами, которые во многих школах проходят сейчас. И для нас большая радость, что здесь очень много деток со всех регионов нашей страны. Спасибо родителям, которые едут вместе с детьми именно к нам», — подчеркнула она.

4 февраля на выставке побывал шестимиллионный посетитель, им стал Дмитрий Ершов из Москвы. Он приехал вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и 6-летней Лизой. Семье вручили подарок от АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"» и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа — поездку в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода.

Выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 8 июля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.