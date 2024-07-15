Культура

Аиста-«экскурсовода» застал на Ворониче сотрудник Пушкинского заповедника

Небольшой «фоторепортаж из жизни аистов», поселившихся в этом году на старинном городище Ворониче в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», удалось сделать сотруднику музея Алексею Михайлову. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, свои новые снимки фотолетописец природных красот Пушкинского заповедника, как обычно, разместил на своей странице в социальной сети.

Здесь и далее фото Алексея Михайлова (Пушкинский заповедник) из социальной сети

В обсуждении поста подписчики и гости страницы Алексея Михайлова искренне порадовались, что птицы, попавшие в кадр — белый аист и речная чайка — живут правильной жизнью: аист не бродит по трассе, мешая автомобилистам, а чайка не «сортирует мусор» на какой-нибудь из помоек. В шутку даже были высказано предположение, что аист, как старожил и знаток здешних мест, ведёт для чайки экскурсию по старинному городищу — одному из военных рубежей Пскова времён Стефана Батория: рассказывает о ядрах, которые в своё время нашёл и привёз сюда первый послевоенный директор «Пушкинского Уголка», легендарный музейщик Семён Гейченко.

Напомним, аисты всегда жили в псковских пушкинских местах. В мае этого года тому же Алексею Михайлову удалось заснять птенцов, которые появились у пары этих красивых птиц.

В «Михайловском» всегда подчёркивают, что насельников мемориальных усадеб Пушкинского заповедника и их окрестностей — как животных-птиц, так и растения — можно считать одной из самых ценных музейных «коллекций», хотя в фондовых документах они, конечно, не значатся. Таких же птиц, те же цветы и деревья видел и Пушкин, приехавший сюда сначала в ссылку, а потом возвращавшийся по доброй воле, из сердечной привязанности. Экскурсоводы всегда напоминают об этом своим слушателям, сопровождая гостей в прогулках по старинным усадебным паркам или просто акцентируя их внимание на том или ином виде, открывающемся из окна.

Напомним также, что теме природы посвящена и новая выставка, принципиально новая как для Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», так и для всей Псковской области. Экспозиция «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» подготовлена в рамках федеральной программы празднования 225-летия со дня рождения Пушкина и пользуется большим интересом у посетителей, тем более для гостей в возрасте до 22 лет она доступна по Пушкинской карте.