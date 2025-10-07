Музей друзей Саввы Ямщикова в Пушкиногорском районе празднует пятилетие

Музея друзей реставратора и искусствоведа Саввы Ямщикова впервые открыл свои двери в Пушкинских Горах 8 октября 2020 года.
Фото: Музей друзей Саввы Ямщикова
Тогда в церемонии открытия приняли участие представители администрации Пушкиногорского района, областного комитета по культуре, деятели культуры и искусств Ленинградской и Псковской области.
В тот же день в Пскове возле Покровской башни на пересечении улиц Воеводы Шуйского и Свердлова состоялось «народное» открытие памятника Савве Ямщикову.
Реставратор скончался в 2009 году, похоронен на кладбище в Ворониче (Пушкиногорский район). Вдова и дочь Саввы Ямщикова одобрили идею создания в Пскове памятника.