ЖКХ

В Псковской области принят закон, который позволит многодетным семьям меньше платить за вывоз мусора

Депутаты Псковского областного Собрания единогласно на 31-й сессии приняли закон, который позволит многодетным семьям воспользоваться правом на льготу по оплате коммунальных услуг, в состав которых с начала этого года входит сбор и утилизация твердых коммунальных отходов. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие изменения внесены в два региональных закона: «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области» и «О социальной поддержке многодетных семей».

Согласно пояснительной записке, принятый закон позволит с 1 января 2019 года производить расчет размера ежемесячного пособия многодетным семьям на оплату коммунальных услуг с учетом расходов на оплату за обращение с твердыми коммунальными отходами. Льгота предусмотрена также для реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий.

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По расчетам финансистов на предоставление в текущем году мер социальной поддержки многодетным семьям - численность членов их семей в регионе составляет 17 838 человек - необходимо дополнительно предусмотреть в областном бюджете 6,1 млн рублей.

Напомним, на февральской сессии в рамках парламентского часа депутаты рассматривали вопрос о сборе и утилизации твердых коммунальных отходов на территории Псковской области. По результатам обсуждения проблемной темы депутатский корпус принял постановление с рекомендациями исполнительной власти по организации работы в сфере обращения с ТКО. Одна из них - проработать вопрос о мерах социальной поддержки льготных категорий граждан, особенно многодетных семей.