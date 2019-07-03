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Депутаты Псковского областного Собрания вернутся к теме обращения ТКО после парламентских каникул

Сегодня, 4 июля, в Псковском областном Собрании на очередной сессии депутаты приняли проект постановления, созданный по итогам доклада администрации региона о работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, озвученного в рамках парламентского часа на майской сессии.

Ранее над документом плотно поработал парламентский комитет по законодательству и местному самоуправлению: депутаты активно вносили различные предложения и дискутировали с чиновниками. О результатах этой работы корреспондент Псковской Ленты Новостей попросил рассказать председателя областного заксобрания Александра Котова.

«В проекте постановления были учтены все предложения, которые прозвучали как со стороны депутатов, так и со стороны заинтересованных организаций. Депутаты в этом документе в общем-то отразили все те проблемы и все те вопросы, которые уже звучали при обсуждении в рамках парламентского часа. В частности, мы говорили о том, что услуга по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов на сегодняшний день не предоставляется на всей территории Псковской области. Еще много населенных пунктов, до которых региональный оператор не добрался. Соответственно мы решили указать конкретные сроки, когда все-таки эта услуга должна быть предоставлена на всей территории региона», - рассказал спикер регионального парламента.

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По его словам, депутаты также высказали в адрес администрации Псковской области предложение о том, чтобы к региональному оператору все-таки были приняты меры за ненадлежащее выполнение подписанных соглашений. Парламентарий отметил, что на сегодняшний день определенные меры воздействия на регоператора по обращению с ТКО предусмотрены федеральным и региональным законодательством.

«У администрации области, у профильного органа исполнительной власти, который занимается непосредственно этим вопросом, есть полномочия для того, чтобы спросить с регионального оператора в случае, если он не будет выполнять условия соглашения. Возможно, тогда придется и ставить вопрос о расторжении этих соглашений. До 15 сентября мы предложили администрации Псковской области принять такие меры, если региональный оператор условий соглашения не выполнит», - добавил Александр Котов.

Он также сообщил, что на одной из очередных сессий, уже после парламентских каникул, депутаты намерены вернуться к вопросу обращения ТКО в Псковской области. Кроме того, региональный парламент проконтролирует, как выполняется постановление, которое было принято на сегодняшней сессии.