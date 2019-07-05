ЖКХ

Сергей Грахов: Нужно, чтобы у человека был выбор: пить качественную воду из крана или пойти купить ее

Сейчас всем субъектам страны с реализацией федеральной программы «Чистая вода» активно помогает правительство РФ. Более того, у Псковской области уникальные условия участия в программе: 99% суммы необходимой для реализации выделяется из федерального бюджета и только 1% оплачивает область. Об этом рассказал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в эфире программы «Подстрочник» радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Для участия необходим только хороший проект, который будет доказывать, что участие в программе имеет реальные обоснования», - заявил Сергей Грахов.

«В Пскове решили вопрос с водоснабжением, есть водоматы, можно заказать воду, но есть еще и другие населенные пункты. Нам уже выделили 1,6 млрд, 30% из которых можно потратить на замену сетей», - рассказал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.

Он также отметил, что для тех сетей, которые изношены более, чем на 60% будут отдельно выделены деньги, разработан проект, который будет дополнительно финансироваться.

«У нас есть очень много муниципалитетов, где вода ужасного качества. Мы должны сделать, чтоб у человека был выбор: пить качественную воду из крана или пойти и купить ее», - заявил Сергей Грахов. Он также обратил внимание на то, что на данный момент в Псковской области изношено порядка 70% водных сетей.