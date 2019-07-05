ЖКХ

Проблемы мусорной реформы обсудили в Порхове

Ход реализации «мусорной реформы» обсудили в Порхове участники межведомственного совещания, включая глав органов местного самоуправления Порховского района, регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами («Экопром») и депутатов Псковского областного Собрания. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, совещание началось с вопроса о сроках начала доставки платежных квитанций за вывоз мусора жителям частного сектора и этим же вопросом, так и оставленным пока без ответа, завершилось.

Главы волостей доложили о ходе реализации «мусорной реформы». На «четыре с плюсом» оценил ее глава городского поселения Порхов Василий Федулов: продолжается уборка несанкционированных свалок - и первый результат уже заметен; требуют обустройства площадки для мусорных контейнеров - письмо с просьбой о финансировании работ, предусмотренных законодательством, в комитет по строительству и ЖКХ район направил; жалоб стало намного меньше, но остаются вопросы по оплате - квитанции в частный сектор не поступают.

«Но главное, мы не ожидали, что будет такой объем мусора, - поделился впечатлениями глава волости. - В Порхове доля мешкового сбора пока составляет 60%. Проедешь по городу - столько мешков стоит! Куда же его раньше люди девали?»

Представитель компании «Экопром» Антон Васильев подтвердил, что и в других муниципальных образованиях многие удивились - в отдельных населенных пунктах Красногородского района жители всего за три раза успели сдать регоператору практически годовую норму: «Сто человек - сто кубометров мусора».

В Полонской волости жители жалуются не только на отсутствие квитанций, но и на нехватку мешков. «У меня 142 деревни, я не могу их сам развезти», - пояснил глава поселения Анатолий Гаврилов. Антон Васильев в ответ сообщил, что в Порховском районе запаса мешков «Мехуборки» хватает, после чего успокоил - хоть регоператор и планировал в перспективе вести учет маркированных пакетов, сейчас машины забирают в деревнях отходы в любой упаковке.

Так же, как и в Плюсском районе, порховичи обеспокоены отсутствием возможности вовлечь в реформу дачников. «Дачники больше производят мусора, все-таки их покупательная способность зачастую выше, чем у местного населения», - поделился наблюдением глава Славковской волости Александр Михайлов. Но главное, в большинстве случаев дачники готовы оплачивать вывоз мусора и интересуются, как это можно сделать.

«Этот вопрос нужно как можно скорее решать», - согласился с представителями поселений глава района Виктор Степанов.

Другой проблемой, объединившей всех порховичей, уже длительное время является полигон твердых коммунальных отходов.

«В свое время мы подставили плечо, а сейчас сами ждем от областных властей помощи в решении наших проблем», - обратился к спикеру областного Собрания депутатов Александру Котову Виктор Степанов. Депутаты районного Собрания поддержали главу: «Мы хотим быть услышанными по другим вопросам - например, по водоканалу, по очистным сооружениям. Это тоже экологические вопросы».

Александр Котов согласился, что вопрос сроков использования порховского полигона должен решаться как можно скорее. «Это временный полигон. В областном Собрании мы дважды заслушивали руководителя комитета по строительству и ЖКХ, задавали вопрос об определении мест для экотехнопарков и полигонов. Обещания остаются в силе - администрация совместно с регоператором над проблемой работает, но однозначную перспективу нам пока не обозначили», - сообщил председатель Собрания депутатов.

Местные жители также обратили внимание на необходимость утилизации автопокрышек - сейчас ими завалены леса. «Вопрос прорабатывается. Было бы логично, если бы регоператор занимался утилизацией всех видов отходов, - ответила на вопрос представитель «Экопрома» Марина Кучеровская. - Но это лицензируемый вид деятельности».

Александр Котов напомнил, что и этот вопрос включен в перечень рекомендаций в адрес органов исполнительной власти и регоператора: речь идет не только об автопокрышках, но и в целом об отходах 1 и 2 класса опасности, к которым относятся и лампы, и батарейки и многое другое. «Все твердые коммунальные отходы должны быть утилизированы. Предложения по этому вопросу мы ждем», - добавил спикер.

Депутат областного Собрания Геннадий Григорьев передал представителю регоператора жалобу жителей порховской деревни Сосновый Бор. Вопрос уже звучал на сессии областного Собрания и связан с неправильно выставленными квитанциями - для небольших населенных пунктов с населением до 200 человек тариф определен в размере 65 рублей, а платежки приходят, как горожанам - по 95 рублей с человека.

По словам Антона Васильева, волостному руководству в таких случаях следует направить заявление на перерасчет в специально созданный территориальный отдел. При этом представитель регоператора упрекнул представителей местной власти за то, что те не располагают точными данными по количеству зарегистрированных жителей в населенных пунктах.

«Я не понимаю, почему волость должна это делать. Я потребитель газа, света, воды. Ко мне домой приходят представители Водоканала, энергоснабжающей организации, газовики - стучатся и интересуются, есть ли у меня проблемы. И только из вашей компании идут либо в приемные депутатов, либо к волостным главам и задают вопросы. Придите в каждый дом, спросите, узнайте информацию из первых рук. Это надо было сделать давно», - возразил Геннадий Григорьев.

«Никто регоператору ничего не обязан, - поддержал коллегу-депутата Александр Котов. - Вы можете попросить о помощи, но не надо скидывать с себя обязанности. И если у вас выставляются неверные квитанции - это ваша проблема в чистом виде, которую вы должны как можно быстрее решить. Волость объективно не может владеть полной информацией, УФМС эти данные не предоставляет. При этом из трех встреч, включая вчерашние, я вижу, что волости вам в этой информации не отказывают, но вы ее уже успели потерять несколько раз».

В то же время Александр Котов поблагодарил и похвалил представителей «Экопрома» за организацию встреч в районах и напомнил, что толчком для такой системной работы на местах стало обсуждение накопившихся проблем в рамках парламентского часа на сессии областного Собрания депутатов.

«Так когда все-таки пришлете квитанции? Что сказать людям?» - прозвучал вопрос из зала, когда споры утихли. «Я впервые сталкиваюсь с таким - люди просят: возьмите деньги, а их не берут, - пошутил Виктор Степанов. - Берите, пока люди готовы оплачивать».