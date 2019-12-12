ЖКХ

Вторую очередь строительства подземного водозабора планируется завершить в июне 2021 года

Вторую очередь строительства подземного водозабора планируется завершить в июне 2021 года. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

«На сегодняшний день уже запущена вторая очередь строительства. Предприятие, несмотря на экономические и политические проблемы, связанные с отношениями с Европой, смогло привлечь грант на продолжение строительства водозабора в сумме 3,5 млн евро с долей софинансирования предприятия 3,5%. Мы получили аванс от ЕС и разбили весь проект на 6 лотов. Два уже находятся в активной фазе работ, а четыре планируем запустить в следующем году», - рассказал директор водоканала.

Первый лот, по его словам, подразумевает строительство сетей на площадке подземного водозабора, второй - бурение скважин, «а потом пойдут работы по электрике, строительству павильонов, строительные работы на самом водозаборе и благоустройство прилегающей территории».

Окончание всех работ в рамках второй очереди строительства водозабора планируется на июнь 2021 года, заключил гость студии.