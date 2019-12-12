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Константин Болотин об итогах работы «Горводоканала», жесткой воде и обновлении водопроводных сетей

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 17 декабря. Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. Ведущий программы Константин Калиниченко поговорил с ним о том, каким был 2019 год для псковского водоканала, какие проблемы получилось решить в уходящем году, а также о реализации программы «Чистая вода» и о ходе реализации проекта 2-й очереди подземного водозабора. Также Константин Болотин ответил на вопросы радиослушателей.

Константин Калиниченко: Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Эхо Москвы в Пскове» программа «Эхономика». В студии ведущий – Константин Калиниченко, а в гостях у нас сегодня, надо сказать, долгожданный гость – директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. Добрый день, Константин Васильевич.

Константин Болотин: Добрый день.

Константин Калиниченко: Сегодня мы подведем итоги 2019 года для псковского «Горводоканала». Год для предприятия, как мне кажется, стал удачным, удалось решить ряд ключевых проблем, которые препятствовали развитию. Соответственно поговорим о планах «Горводоканала»: какие проекты будут реализовываться в ближайшее время, а какие-то, возможно, уже в стадии реализации, обсудим и ряд важнейших и остро актуальных для Пскова вопросов, в том числе городское водоснабжение в целом: какая вода течет из крана в наших квартирах (это не может не волновать псковичей), подземный водозабор, о котором говорят все последние годы, старые и давно изношенные водопроводные сети города – можно ли с этим что-то сделать, проект «Чистая вода», о котором говорили, кажется, еще большевики. Все это находится в зоне пристального внимания, и об этом мы планируем поговорить в течение ближайшего часа. А начнем с общего вопроса. Как обстоят дела с водоснабжением города в настоящее время? Есть ли какие-то проблемы, которые вас ставят в тупик?

Константин Болотин: Сегодня муниципальное предприятие «Горводоканал» работает стабильно, с очень ответственным отношением к делу, и мы видим развитие водоканала достаточно перспективным. Все микрорайоны Пскова обеспечены как водоснабжением, так и водоотведением.

Константин Калиниченко: Давайте тогда перейдем к трудностям и перспективам предприятия. Известно, что над водоканалом дамокловым мечом долго висел кредит ЕБРР, говорили, что предприятие не обладает возможностями расплатиться с кредитом, и именно в 2019 году эту проблему удалось решить. Каково сегодня финансово-экономическое положение предприятия? Известно, что прежде почти все свободные средства шли на выплату этого кредита. Сейчас вы избавились от этого бремени. На что тратите высвободившиеся средства?

Константин Болотин: Если кратко вспомнить историю возникновения кредита, в 2010 году администрацией Псковской области проводились переговоры с ЕБРР по привлечению средств в инфраструктурные проекты области, в том числе города Пскова, и было принято решение о строительстве подземного водозабора. Оно необходимо для города, в том числе с точки зрения исполнения федерального законодательства, в соответствии с которым в городах с населением свыше 200 тысяч человек должно быть два источника водоснабжения - подземный и поверхностный. Псков получил гранты на реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения, это 6,5 млн евро (порядка 350 млн рублей), на тот момент большая сумма. Возвращать кредит планировали за счет роста тарифа, которое планировалось порядка 17% в год.

Константин Калиниченко: Тут нужно подчеркнуть, что это было не желание водоканала и властей какого-либо уровня. Это были условия, под которые изначально брался кредит.

Константин Болотин: Эти условия были поставлены банком водоканалу как неоспоримый факт. И вот после начала работ, в 2012 году, меняется законодательство: вводится понятие предельного индекса, рост тарифа должен не превышать инфляцию, и с 2013 году наше предприятие стало недополучать доходы для продолжения строительства. В связи с большой инертностью властей к смене правил игры наше предприятие стало заложником этой ситуации, и к 2018 году мы пришли в удручающем положении — для погашения долга перед ЕБРР нам приходилось «выдергивать» деньги из оборотных средств, не платить своим основным поставщикам за свет, химреагенты и услуги, отсюда возникла большая просроченная задолженность в сумме 250 млн рублей. «Горводоканал», можно сказать, был в предбанкротном состоянии и самостоятельно из него выйти не смог. В 2018 году, ка вы помните, в Псковской области поменялся губернатор, Михаил Юрьевич взял наш вопрос под контроль, и можно сказать, благодаря ему он сдвинулся с мертвой точки. В марте 2019 года мы получили из администрации области финансовую поддержку в виде субсидий в сумме 270 млн рублей и из городской администрации в сумме 77 млн рублей и фактически погасили досрочно этот кредит. В апреле мы вздохнули спокойно. Единственно, что у нас осталось требование погасить просроченную кредиторскую задолженность перед поставщиками, и эту задачу мы держим в приоритете. Начиная с апреля, мы сократили ее более чем на 60 млн рублей (это достаточно хороший показатель), и если не будет никаких потрясений, планируем в течение года-полутора лет выйти на текущие платежи.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте. Константин Васильевич, а как «Горводоканал» борется с нерадивыми управляющими компаниями, которые не перечисляют средства, собранные с жителей, ресурсоснабжающим организациям? И много ли у нас таких «управляек» в городе?

Константин Болотин: Сегодня этот вопрос актуален не только для нас, а для всех ресурсоснабжающих организаций. К сожалению, сегодня именно в Пскове установлены заниженные нормативы — то, о чем мы вчера говорили на совещании с главой администрации Пскова. Давайте разберемся в понятиях. Тариф — это установленная стоимость за тот или иной объем услуги или товара, а норматив — некая теоретически рассчитанная величина на одного жителя по использованию этой услуги, и фактически сегодня у горожан установлены необоснованные нормативы. Соответственно дом потребляет ресурса больше, чем ему начисляют, и эту разницу в рамках законодательства перекладывают на плечи управляющих компаний. Если ситуацию не изменить, то в ближайший год у нас посыпется вообще бизнес управляющих компаний, они почти все станут банкротами. В их тарифах на техбслуживания не заложены компенсационные выплаты за непотребленный ресурс, и мы пытаемся до властей, ответственных за расчет норматива, довести, что этот норматив в Пскове занижен. Это не значит, что вырастут платежи. Принцип такой: если у абонента в квартире находится прибор учета, он по нему как платил, так и будет платить. Это коснется тех, у кого прибора учета нет, у кого прописан один, а проживает 2, 3, 4, 5 человек, и которые тратят воду, не учитывая ее. Увеличение норматива должно простимулировать псковичей установить приборы учета и проплачивать только потребленный ресурс.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте. В Пскове насколько старые сети, особенно в центре города! К Дому Советов, говорят, чисто дубовые подходят. Это, конечно, не самый худший вариант, и тем не менее. А вопрос такой: можем мы без фильтров обходиться и пить воду?

Константин Болотин: Псков начал развиваться в послевоенное время, сети в центре города закладывались в 60-70-е годы, и сегодня процент износа у них, конечно, очень большой - более 70 - 80%. Что касается уровня очистки воды, объективно видно, что качество воды в реке Великой год от года ухудшается. Этому способствуют несколько факторов, в том числе изменение экологии и строительство частного сектора на берегах выше города Пскова, и все это влияет на качество воды, заставляет нас применять больше реагентов и менять технологии по очистке воды. Но мы справляемся, держим воду в нормативах и саннормах. Если говорить о возможности пить воду из-под крана, могу сказать так: вода в кранах соответствует всем нормам. С точки зрения микробиологии вода чиста, и пить ее можно. Вопрос в органолептике (определении показателей качества продукции на основе анализа восприятий органов чувств - ред.). Но вода соответствует всем нормативам. Не беру в расчет аварийные ситуации, когда воду из-под крана надо немножко пропустить.

Константин Калиниченко: Кстати, раз уж зашел разговор, много жалоб от жителей в соцсетях и на цвет воды в ряде районов города. Псковкирпич, например. Годами не получается решить проблему. Это какая-то уникальная нерешаемая проблема?

Константин Болотин: Вопрос по Псковкирпичу находится на отдельном контроле. Исторически, как вы знаете, этот район был неким спутником для этого предприятия, у него была своя скважина, которая не имела очистных сооружений. Вода там не соответствует нормам, превышает показатели по жесткости, железу, она желтая и с запахом. Сегодня у нас есть договоренности с собственником предприятия, чтоб они сдали нам скважину в аренду. Мы поставили очистные сооружения, и сегодня вода там фактически соответствует нормам. Но есть проблема — если на предприятии происходит сбой с электроснабжением, скважина отключается и вода возвращается к своему первоначальному состоянию. Эта история от нас не зависит. Знаю, что администрация Пскова имеет проект строительства отдельной скважины с очистными сооружениями, и в 2021 год в бюджете заложено 60 или 70 млн рублей на строительство станции. Ждем, когда она будет построена, и нам передадут ее на обслуживание.

Константин Калиниченко: Константин Васильевич, ну а в целом с сетями в Пскове все плохо? Понятно, что «Горводоканал» тут, скорее, заложник ситуации. От себя вы можете подавать хоть родниковую воду, но она пройдет по нашим трубам, и из крана потечет то, что потечет. Есть какой-то путь, что делать с сетями? Нельзя же ведь перекопать весь город. Проблема тупиковая.

Константин Болотин: Это не тупиковая проблема, а стратегическая. Проблема развития города. В одночасье все сети заменить мы не сможем. Сегодня государство подводит нас либо к привлечению инвестора, либо к созданию инвестпрограммы, в рамках которой можно выполнить определенные мероприятия. Недавно предприятие утвердило инвестрограмму, и в ее рамках мы работаем. Там заложена перекладка сетей, вплотную хотим заняться этим с 2021 года. В течение 3-5 лет эту работу можно выполнить и заменить основные старые сети. Сегодня город условно можно поделить на развивающие районы, где сети достаточно новые, и исторический центр, где сети старые. В развивающихся районах проблем нет с сетями. Вопрос именно в исторической части города, где сети до сих пор не заменены. Мы проводим работу, в случае аварий стараемся участки перекладывать, но это локальное решение вопроса.

Константин Калиниченко: Несколько лет назад нам презентовали технологию, при помощи которой в старые трубы закачивался полимерный слой, что позволяло продолжать использовать существующие сети и без глобальных перекапываний города. Эта технология применяется сегодня или не прижилась?

Константин Болотин: Это называется процесс санации. Так называемый «чулок» вставляется в участок трубы, и изнутри обтягивает его. Это достаточно дорогое удовольствие и сегодня редко используется. У нас в Пскове такой техники нет, только приглашаются специалисты из других городов. Сегодня большие участки сетей, где есть авария, и мы не может сделать открытым способом, мы, бывает, вставляем пластиковую полипропиленовую трубу. Может, это уменьшает диаметр, диаметр, но мы рассчитываем так, чтобы это не сказалось на пропускной способности трубы.

Константин Калиниченко: Константин Васильевич, не могу не затронуть тему реализации проекта «Чистая вода». Это, пожалуй, самая обсуждаемая тема применительно к «Горводоканалу». Как идет сегодня реализация проекта, реально ли его довести до завершения и когда псковичам ждать чистую воду?

Константин Болотин: Если мы понимаем под «Чистой водой» строительство подземного водозабора, то у нас сегодня уже запущена вторая очередь строительства. Предприятие, несмотря на экономические и политические проблемы, связанные с отношениями с Европой, смогло привлечь грант на продолжение строительства водозабора в сумме 3,5 млн евро с долей софинансирования предприятия 3,5%. Мы получили аванс от ЕС и разбили весь проект на 6 лотов. Два уже находятся в активной фазе работ, а четыре планируем запустить в следующем году. Первый лот подразумевает строительство сетей на площадке подземного водозабора, второй — бурение скважин, а потом пойдут работы по электрике, строительству павильонов, строительные работы на самом водозаборе и благоустройство прилегающей территории. Окончание всех работ в рамках второй очереди планируется на июнь 2021 года.

Константин Калиниченко: И что мы в итоге получим? Означает ли ввод в эксплуатацию второй очереди водозабора, что Псков полностью уйдет от поверхностного источника водозабора?

Константин Болотин: Нет, не означает. У нас сегодня в среднем водоснабжение города - порядка 60 кубов в сутки. Две трети объема воды мы будем поставлять из подземного источника и только одну треть — из Великой. Тем самым мы фактически уйдем от перехлорирования. Хлор сам по себе активный компонент. Наше предприятие находится во второй группе опасности — мы от этого уйдем и перейдем на гипохлорит, чтоб в сетях не появлялась органика. Также мы сократим расходы на химреагенты, на обслуживание предприятия плюс получим воду стабильного качества. Это большое достижение, потому что сегодня вода в реке в зависимости от погоды меняет показатели. А подземный водозабор дает воду стабильного качества.

Константин Калиниченко: Насколько я понимаю, вода из подземного водозабора стабильно лучшего качества, чем из источника поверхностных вод, но она более жесткая. С этим что-то можно вообще сделать?

Константин Болотин: Действительно вода из подземного источника более жесткая, но она не превышает санитарных норм. Предельная норма - 7 мг на литр, а у нас от 5 до 6. Мы в пределах нормы, но проблема в том, что все привыкли к воде с поверхностного источника, а там жесткость 3,5. Люди, которые имеют собственные скважины, сталкиваются с необходимостью умягчения воды. Но вернемся к истории. Проблема пришла, откуда не ждали. В процессе проектирования подземного водозабора проектировщики, пробурив разведочные скважины и получив воду на анализ, не увидели, что воду нужно доумягчать, не сравнили ее с существующей мягкостью воды из поверхностного источника, не предугадали, что изменение жесткости даст горожанам, и не заложили в проект подземного водозабора процесс умягчения воды. Мы с этим столкнулись, когда в 2015 году запустили две первых скважины и получили первые данные, что с этим происходит. К кому бы мы ни обращались, все эксперты говорят: возможности умягчать нет, потому что вода в пределах нормы. Сегодня мы с администрацией региона серьезно занялись этим вопросом и, в частности, запросили коммерческие предложения у проектировщиков по возможным вариантам умягчения воды. Следующим этапом, скорее всего, будут заниматься поиском источника финансирования, и при его наличии будет строиться станция умягчения воды.

Сегодня мы получили два предложения по видам умягчения — либо обратный осмос, либо ионообменные технологии. У каждого процесса есть свои «плюсы». Ионообменные технологии предполагают более дорогое оборудование, но при обслуживании они будут подешевле. При обратном осмосе еще возникает вопрос утилизации кислот и щелочей для очистки мембран. Я так понимаю, будет возможность привлечь деньги в рамках нацпроектов. Этим вопросом занялась администрация области.

Константин Калиниченко: Будем надеяться, потому что жители вопрос поднимают - в интернете показывают, как выглядят их бытовые приборы. Руководитель управляющей компании Андрей Тарасов очень любит выкладывать в фейсбуке состояние теплообменников и то, как они выглядят. Проблема носит объективный характер и, надеюсь будет решена.

Константин Болотин: Управляющая компания в данном случае является конечным лицом, которое несет большие затраты на обслуживание этого оборудования. Но у меня все-аки вопрос к проектировщикам: когда они проектировали дома, почему они закладывали оборудование без учета предельного индекса по жесткости? Я так предполагаю, они взяли текущую жесткость в реке 3,5 и исходя из этого заложили оборудование без учета предельной жесткости. Если бы они заложили оборудование с учетом предельной жесткости, то в этих индивидуальных тепловых пунктах стояла бы станция умягчения воды непосредственно для этого дома. Но это мое предположение.

Константин Калиниченко: Что ж, с водой более менее понятно - понятно,что пить ее можно и что она жесткая, но есть и некоторые технические вещи, от которых все зависит. Константин Васильевич, одна из глобальных проблем водоканала, которая давно обсуждалась - необходимость капремонта аэротенка. Насколько я понимаю, это основной элемент системы очистки воды. Удалось найти подрядную организацию на стратегическую задачу?

Константин Болотин: Это вторая часть участия нашего предприятия в программе приграничного сотрудничества. По программе «Россия - Эстония» мы также привлекли грант в размере 1 млн 100 тыс евро, летом заключили грант-контракт и осенью объявили о поиске подрядчика. В ноябре первый этап аукциона не состоялся, потому что никто не заявился. Провели повторный тендер, заключили договор, подрядчик вышел и готовит оборудование, которое частично будет завезено к концу года. Сроки не сдвигаются - выполним работы к середине следующего года. Реконструкция аэротенка и замена воздуходувного оборудования принесет нам существенную экономию электроэнергии и даст более качественную очистку воды.

Константин Калиниченко: Известная история взаимоотношений «Горводоканала» и ОЭЗ Моглино на тему очистного коллектора. Были даже суды. В каком состоянии сегодня находится вопрос? Достигли вы каких-то договоренностей с «Моглино»? Каково состояние этого коллектора? Многие опасаются, что по мере увеличения количества резидентов в «Моглино» старый коллектор не выдержит нагрузки.

Константин Болотин: Это достаточно большая история взаимоотношений с «Моглино» и той частью города. Это коллектор, который сегодня проходит по части города и доходит до птицефабрики в Тямше, раньше принадлежал птицефабрике, но после того, как предприятие обанкротилось, «Моглино» его выкупило. Исходя из плохого технического состояния коллектор должен быть отремонтирован, но «Моглино» в свое время сделало запрос на определенное число кубов сточной воды, которые будут выходить с их площадки в полном его развитии. Наши сети не готовы сегодня принимать такое количество стоков, и с нашей стороны было предложение, чтобы они отреконструировали коллектор на улице Западной. Эти вопросы до сих пор не решены, но радует, что сегодняшнее руководство все-таки повернулось лицом к нашему предприятию, идет диалог, в нем участвует и администрация области, она держит этот вопрос на контроле. Есть вопросы, которые пока до конца не решены, но мы ищем компромисс. По крайней мере разговоры уже пошли в конструктивном направлении.

Константин Калиниченко: Коллектор находится в не самом лучшем состоянии, и если «Моглино» будет пополняться новыми резидентами, то нагрузка на коллектор очевидно будет возрастать.

Константин Болотин: Приход каждого инвестора - нагрузка на сам коллектор и на сети предприятия. Нас действительно беспокоят перспективы появления какого-то инвестора, который будет производить что-то химическое.

Константин Калиниченко: Так-так-так, догадываюсь, о ком может идти речь.

Константин Болотин: Наши очистные сооружения не рассчитаны на очистку промышленных стоков - почему мы и беспокоимся. Поэтому любой инвестор, кто будет производить в «Моглино» что-то связанное с химической промышленностью, должен иметь на площадке собственные очистные сооружения.

Константин Калиниченко: «Титан-Полимер» обещает такие сооружения возвести, но пока все в стадии обсуждения. Еще одна проблема, которая периодически обостряется в Пскове, - это ливневая канализация. «Горводоканал», насколько я знаю, участвует в ее решении по мере своих возможностей, но в целом ситуация-то плачевная. Как вы видите, в чем основная проблема, что, грубо говоря, три капли дождя превращают в Псков в плохую версию Венеции, и город начинает тонуть?

Константин Болотин: Первая проблема — недостаточное наличие в городе ливневой канализации. Вторая проблема — та ливневка, которая существует, находится в удручающем состоянии. Третье — то, что при обслуживании дорог используется песок, и после дождей он попадает в систему ливневой канализации, которая и без того плохо справляется, и забивает ее. Мы участвуем в очистке ливневки. Когда город заливает водой, большая ее часть попадает в нашу систему канализации и приходит на очистные сооружения в Монькино. Наше оборудование не рассчитано на прием такого объема ливневых вод. Если в обычные дни у нас прием воды около 60 тыс кубов, то в залповые сбросы мы получаем до ста тысяч в сутки — нагрузка на очистные сооружения увеличивается практически в два раза. Причем, вода приходит грязная, с песком, листьями и всем, что находится на дороге и тротуарах.

Константин Калиниченко: Понятно, что это не от вас зависит, и все же, в чем. На ваш взгляд, решение проблемы?

Константин Болотин: Решение проблемы — это строительство сетей ливневой канализации.

Константин Калиниченко: Когда строятся новые микрорайоны, есть ли там нормальная ливневка или она делается по остаточному принципу, где есть, а где нет?

Константин Болотин: К сожалению, проектировщики не предоставляют нам проекты строительства кварталов, а визуально это определить нет возможности.

Константин Калиниченко: Немножко о другом хотелось бы спросить. Константин Васильевич, понятно, что у любого предприятия в современных условиях есть финансовые трудности. Много ли вам должны и кто основной должник?

Константин Болотин: Можно условно разделить наших дебиторов на юридические лица — коммерческие и бюджетные, и физические лица, которые имеют с нами или прямые отношения, или через управляющие компании. Мы понимаем, что управляйки не используют ресурс, который получают, а передают жильцам, и они эту воду пользуют. С бюджетными организациями вопрос более менее решается — хоть с их стороны происходит раскачка в начале года, по кварталам они рассчитываются, и в конце года мы деньги от них все-таки получаем. Юрлица тоже более менее платят. Кто занимается предпринимательством, оплачивает коммуналку. Вопрос с населением достаточно острый и серьезный. 92 - 95% по итогам года оплачивают услуги по водоснабжению и водоотведению. Вопрос в разнице, которую теряет наше предприятие из-за неправильно рассчитанного норматива.

Константин Калиниченко: А как вы относитесь к жестким мерам по отношению к злостным неплательщикам из разряда выселения из квартиры за неуплату за ЖКУ?

Константин Болотин: В законе такие нормы присутствуют, но за мою практику я ни разу не видел, чтобы эту норму использовали. Сегодня за неоплату ЖКУ, к сожалению, нет жестких мер воздействия. На неоплату налогов государство реагирует на полную силу, но когда идут коммунальные долги, мы опять «поворачиваемся лицом к гражданам».

Константин Калиниченко: Что ж, будем заканчивать наш эфир. Константин Васильевич, спасибо.

Константин Болотин: Буквально пару слов еще. Хотел призвать горожан: будьте терпимы к работе муниципальных служб.