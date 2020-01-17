ЖКХ

Комиссию по платежкам за ЖКХ в России предложили отменить

Банкам запретят брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до начала весны, сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

По его словам, депутаты, работающие над документом, уже получили одобрение от Центробанка. Единороссов готовы поддержать в «Справедливой России» и ЛДПР, а вот в КПРФ захотели сначала ознакомиться с текстом законопроекта. При этом эксперты считают, что банки все же найдут способ компенсировать свои потери.

«Сейчас проводим последние консультации и доработку текста документа. Центробанк нас поддерживает. Я уже обсуждал этот вопрос с Эльвирой Набиуллиной, в присутствии других коллег руководителей фракций. Это главный момент, - отметил парламентарий.

Он добавил, что технически изменения достаточно просты, но они очень важны для граждан, которые перестанут переплачивать за подобные услуги. Сегодня для граждан она составляет от 0,5 до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.

«Есть два варианта регулирования этого вопроса. Первый - вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант - внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе», - пояснил Неверов.

Поддерживает инициативу и первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Он считает, что ощутимого ущерба банкам запрет на взимание таких комиссий с граждан не нанесет. А вот для людей, которые будут платить ровно ту сумму, которую им прислали, а не ту, что предложил банк, это станет существенной помощью.