ЖКХ

В двух псковских многоэтажках заменили лифты

Пять пассажирских лифтов заменили в доме №53 по Рижскому проспекту и три лифта заменили в доме №52 по улице Юбилейной в Пскове.

Работы провели строители подрядной организации ООО «МС «Лифт» в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2020 год.

Заказчик работ – Региональный оператор – Фонд капитального ремонта Псковской области.

Отметим, в настоящее время в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2020 год проводятся работы по замене лифтов в Пскове по адресу: ул. Юбилейная, 91; в Дедовичах - в многоквартирном доме №1 по ул. Энергетиков.

В ближайшее время начнутся работы по замене лифтов Великих Луках по адресу: Вокзальная ул., 15/26. Готовится проектно-сметная документация на замену лифтов Великих Лук в домах по адресам: Винатовского ул., 30/21; Октябрьский пр., 114; Октябрьский пр., 118 корп. 1; Октябрьский пр., 126; Октябрьский пр., 128; Октябрьский пр., 130.