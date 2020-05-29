ЖКХ

Видеонаблюдение в жилых домах обезопасит псковичей, считает эксперт

Повысить безопасность детей, обеспечить порядок в многоквартирных домах и защитить жителей от нежелательных гостей можно с помощью установки систем видеонаблюдения. Об этом сообщил журналистам директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

Эксперт отметил, что в домах по улице Владимирской, где уже установлены системы видеонаблюдения, жители чувствуют себя безопаснее. Также наличие видеофиксации помогает совместно с правоохранительными органами расследовать акты вандализма и находить авторов надписей с рекламой наркотических средств, пишет ЦДИ.

Андрей Тарасов заметил, что все больше псковичей на общем собрании жильцов решают вопрос в пользу установки систем видеонаблюдения. Псковичи связывают это с необходимостью обеспечения безопасности своих близких и сохранности общедомового имущества.