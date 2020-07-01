ЖКХ

Определен подрядчик, который займется реконструкцией очистных сооружений в Великих Луках

В Великих Луках определена подрядная организация, которая займется реконструкцией станции биохимической очистки воды от сероводорода на очистных сооружениях водопровода из подземных источников в Великих Луках. Работы в рамках реализации программы «Чистая вода» национального проекта «Экология» проведут специалисты из «Вологодских коммунальных сетей».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, проект будет реализовываться поэтапно для уменьшения дискомфорта для жителей города, а также без остановки деятельности станции. В текущем году планируется провести подготовительные работы, заменить входные трубопроводы, провести реконструкцию одного из реакторов.

Планируется, что специалисты приступят к работе с середины июля. Перед тем, как прибыть на объект, все рабочие будут обследованы на COVID-19. Деятельность подрядной организации также будет вестись с соблюдением комплекса мер противовирусной безопасности.

В целом контракт, общая сумма которого превысила 92 млн рублей, рассчитан на 3 года. За этот период должны быть отремонтированы все 6 реакторов, заменены технологические трубопроводы, запорная арматура, расходомеров, а также установлен целый ряд другого специализированного оборудования.

Этот инфраструктурный проект очень важен, ведь подземные скважины снабжают водой более 80% города, отметили в «Водоканале» Великих Лук.

Добавим, что в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» проводятся работы по реконструкции водопровода в деревне Переслегино Великолукского района. Здесь осуществлена перекладка 3,3 тыс метров водопроводных сетей, в выполнена обратная засыпка траншей и котлованов водопровода. Сейчас ведутся работы по монтажу резервуаров, в скором времени строители начнут реконструкцию скважины. Ранее работы на объекте проинспектировал председатель комитета по строительству и жилищному надзору Псковской области Сергей Грахов.