ЖКХ

Депутат Анатолий Копосов отозвал свой законопроект по удешевлению подключения к газу

Вице-спикер Псковского областного Собрания Анатолий Копосов (фракция КПРФ) отозвал из регионального парламента свой законопроект, в котором предлагается снизить процент участия в софинансировании работ по газификации жилых домов индивидуального жилого фонда с 75% до 50%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 13 июля, на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Анатолий Копосов пояснил, что документ получил отрицательное заключение правового управления регионального парламента и администрации региона, и его необходимо доработать.

При этом он обозначил, что проблема, из которой появился такой проект закона, является очень актуальной и острой.

«Незначительные доходы граждан, проживающих в индивидуальных домах, не позволяют им участвовать в софинансировании работ по газификации. Данное обстоятельство приводит к несоблюдению названного условия предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование работ по газификации, что в целом негативно влияет на процесс газификации населенных пунктов Псковской области», - говорится в документе.

«Отсутствие газа в населенных пунктах Псковской области при реализации общероссийской госпрограммы, на мой взгляд, - это нарушение Конституции РФ», - высказался Анатолий Копосов. Он также отметил, что из-за отсутствия газа происходит отток людей из поселков.

Председатель парламентского экономического комитета Андрей Козлов согласился, что законопроект очень актуален, но поскольку к нему есть замечания, документ необходимо доработать.