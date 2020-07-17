ЖКХ

300 млн рублей задолжали управляющие компании Псковским теплосетям

300 млн рублей задолжали управляющие компании МП «Псковские тепловые сети». Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор предприятия Игорь Максимов.

«300 млн рублей задолжали управляющие компании ПТС: за общедомовые нужды на горячую воду, за отопление, за весь комплекс. Мы тщательно с этим разбираемся, есть предложения и, думаю, на какие-то возможные варианты с "управляйками" мы должны выйти. Обсудим ситуацию, чтобы найти выход, компромисс, - сказал директор предприятия. - Может, взять и просто договориться на берегу. Но начнем с какого-то чистого листа».

Все управляющие компании Игорь Максимов раздели на три группы. «30-40% добросовестно исполняют обязательства перед ресурсниками и жителями, вторая часть из последних сил тянется, но показывает желание честно работать, а есть третья группа - процентов 30%, которая ведет себя неподобающе», - заметил гость студии.

По его словам, из 300 млн рублей, которые задолжали «управляйки» ПТС, порядка 100 млн - сосредоточены в 10-15 управляющих компаниях, относящихся к той самой третьей группе. «Это, наверное, тоже вид бизнеса - отжимать ресурсников, не платить», - предположил Игорь Максимов.