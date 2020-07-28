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Био в массы

30.07.2020 14:29|ПсковКомментариев: 0

Как накормить кур переработанными отходами со скотобойни птицефабрики и отапливать целый поселок отходами с лесозаготовки — в Пскове внимательно присмотрелись к ценности биоотходов.

Балтика ближе, чем думают многие псковичи. Начинается она уже на очистных сооружениях Горводоканала. Все, что муниципальное предприятие отправляет в сток, попадает через реку Великую, Псковско-Чудское озеро, реку Нарву прямиком в Балтийское море — источник жизни для северной Европы, питающий полтора десятка стран. Если хотя бы в одной из них собьются тонкие настройки экосистемы, мало не покажется никому. А потому Псков уже не первый год участвует в программах приграничного сотрудничества, одобренных правительствами стран-участниц. За 15 лет участия в грантовых программах Евросоюза Горводоканалу Пскова удалось привлечь 15 млн евро инвестиций на реконструкцию системы водоотведения и очистки сточных вод. Страны вокруг Балтики помогают друг другу в решении экологических задач, пока те не превратились в проблемы.

В Пскове одна из таких задач — сгущение осадка на очистных сооружениях. Вещество это самовоспроизводится тоннами. Откуда оно берется и как с ним намерены разобраться, расскажем несколькими абзацами ниже. А пока буквально несколько слов об опыте других псковских предприятий, которые вынуждены решать вопрос с биоотходами. Поделиться этим опытом Горводоканал пригласил их 10 июля. Речь на семинаре шла о необходимости развития энергосберегающих и «зеленых» технологий, о внедрении использования биомасс различного происхождения. Встречу организовали по проекту «BalticBiomass4Value» по грантовой программе трансграничного сотрудничества «Интеррег “Регион Балтийского моря”».

Биомассы — это все, что угодно. Осадок сточных вод, отходы сельхозпроизводства и животноводства, побочные продукты лесопереработки, твердые коммунальные отходы.

«На нашем предприятии к таким побочным продуктам я бы отнес отходы бойни и помет, - поделился на встрече генеральный директор ООО «Племпродуктор Назия» (птицефабрика в Тямше) Александр Станиславчик. - Практически все отходы бойни мы перерабатываем в достаточно качественный продукт — мясокостную муку, которую мы используем для кормления птицы».

А Пушкиногорскому району благодаря отходам лесозаготовок удалось слезть с мазутной иглы. Муниципалитет был последним, где оставались котлы на мазуте. Несколько лет назад котельную модернизировали, перешли на щепу.

«В результате изменения конструкции котлов удельный расход топлива был снижен на 13%», - рассказал о результатах главный инженер филиала АО «Нева-энергия» Юрий Хрисанфов.

«Недалеко от Тарту есть ферма на 1500 голов крупного рогатого скота. Отходы от содержания животных - в первую очередь, навоз - не просто вывозят на поля, они поступают в тенк, где проходит мезофильное сбраживание, и вырабатывается газ. Биогаз используется на территории фермы для заправки транспорта, остальной метан отправляется в Тарту и Таллин для заправки общественного транспорта», - об опыте зарубежных партнеров рассказал Андрей Алябьев, менеджер проекта «BalticBiomass4Value» в Пскове и главный технолог Горводоканала.

Вскоре предприятию предстоит определиться с тем, каким образом не просто утилизировать, но эффективно использовать собственные биоресурсы. Водоканал стал частью крупного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудское озеро 2» по программе приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020». Прямо сейчас на очистных проходит модернизация аэротенка. Установлена биозагрузка, монтируется система перемешивания в нижнем и верхнем водосборных каналах, ведутся электромонтажные работы.

Как работает аэротенк? Внутрь конструкции закладывают активный ил, бактерии поглощают всю органику из городских сточных вод, тем самым ее окисляя. Через 10-12 часов работы бактерий можно отделить их от очищенной воды. Смесь отправляется в отстойники, где происходит разделение. Бактерии снова отправляются «на работу» в аэротенк, о очищенная вода — в Великую.

Дело в том, что бактерии, тот самый активный ил, интенсивно размножаются. В какой-то момент водоканал столкнулся с тем, что ил некуда стало девать. Частичный выход из ситуации — обезвоживание в центрифугах, уплотнение. Проект «Baltic Biomass 4 Value» в Пскове нацелен на то, чтобы помочь снять этот вопрос и наладить продуктивное использование лишнего ила. Специалисты проектируют станцию по его сгущению. А всего 17 организаций из 8 стран (Россия, Швеция, Эстония, Норвегия, Латвия, Германия, Польша, Литва) должны по итогам проекта найти ценность в биомассах вокруг Балтики. Примером для Пскова может стать Финляндия, где фермеры выстраиваются в очередь за осадком с очистных, который обезводили и обеззаразили.

«Для нас это первый опыт участия в программе такого уровня, - подчеркивает директор МП «Горводоканал» Пскова Константин Болотин, - она направлена на комплексное территориальное развитие и сотрудничество для создания более инновационного, более доступного и устойчивого региона Балтийского моря. Сама тематика проекта «BalticBiomass4Value», в котором мы участвуем, важна для нас, как для организации – оператора осадка сточных вод, образующегося на очистных сооружениях канализации. Новые технологии обращения с таким видом биомассы необходимы нам для решения вопросов переработки и утилизации осадка».

Псковско-Чудское озеро — четвертое по площади и третье по объему воды в Европе. Самый большой приток воды обеспечивают российская Великая и эстонская Эмайыги, протекающая, что интересно, через Тарту, город-побратим Пскова. От того, насколько мы готовы взять на себя ответственность за экологическую судьбу общего пространства, одинаково будет зависеть качество жизни жителей в Клайпеде, Гамбурге, Стокгольме и Пскове. Дом у нас один на всех.

Юлия Магера

Теги: #ЖКХ #евросоюз #горводоканал #Чистая вода
Источник: Псковская Лента Новостей
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