ЖКХ

41 дом на ближнем Завеличье временно остался без горячей воды

41 дом на ближнем Завеличье временно остался без горячей воды. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в МП «Псковские тепловые сети», в связи с утечкой на головном стволе трассы у дома №11 по улице Киселева с 11.00 до окончания работ будет приостановлена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

- улица Коммунальная, дома: 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16а, 14а;

- улица Максима Горького, дома: 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 10/10, 23, 25/13;

- улица Пароменская, дома: 5, 17, 19, 24;

- улица Петровская, дома: 6, 8, 10, 12, 29, 31, 35, 37, 10а, 8а;

- Петровский переулок, дом 16;

- Рижский проспект, дома 15, 19,5/12.

Муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети» приносит извинения за доставленные неудобства и обещает приложить все возможные усилия для скорейшего окончания ремонтных работ.